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Траты россиян на фастфуд выросли почти на четверть
Самые большие чеки – в Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Специалисты связывают это с пандемией и приходом весеннего тепла
Траты россиян на фастфуд выросли почти на четверть
Фото: Reuters / Others
7 мая 2021 г.

Россияне в первом квартале 2021 года стали тратить на фастфуд на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Согласно исследованию, пик роста трат на фастфуд пришелся на март – по сравнению с февралем количество денежных операций в заведениях быстрого питания выросло на 19%.

По мнению экспертов, это связано с ослаблением ковидных ограничений и наступлением теплой весны.

В среднем россияне тратят на фастфуд 628 рублей. Самые большие средние чеки оказались в Москве (861 рубля), Санкт-Петербурге (805 рублей), Казани (438 рублей), Уфе (342 рулей) и Твери (337 рублей).

Ранее исследование Райффайзенбанка показало, что в 2020 году фастфуд стал одним из лидеров по спонтанным тратам россиян в ночное время. Ночной средний чек в ресторанах быстрого питания превышает расходы в супермаркетах, а также на такси, медицину и авиабилеты.

По данным экспертов геосервиса 2ГИС, за пандемийный 2020 год число заведений с доставкой блюд в крупнейших российских городах выросло на 123%. При этом спрос на фастфуд уменьшился за счет клиентов, предпочитающих домашнюю кухню, отмечает РБК.

Заведения фастфуда вошли в число любимых брендов у российских зумеров – молодых людей от 14 до 24 лет. У их сверстников из США таких предпочтений почти нет – они предпочитают ретейл и снеки.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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