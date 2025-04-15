ТУРЦИЯ
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Ирак назвал Турцию ключевым партнером в обеспечении региональной стабильности
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн заявил, что Турция играет важную роль в обеспечении региональной стабильности, и выразил поддержку палестинскому народу
Ирак назвал Турцию ключевым партнером в обеспечении региональной стабильности
Министр иностранных дел Ирака Фуад Хусейн / AA
15 апреля 2025 г.

Министр иностранных дел и вице-премьер Ирака Фуад Хусейн на полях IV Анталийского дипломатического форума провел встречу с представителями международных медиа-структур. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Ирака.

Хусейн подчеркнул, что отношения между Ираком и Турцией активно развиваются, особенно в сфере безопасности и экономики. Он отметил, что стороны прилагают усилия к укреплению сотрудничества в решении общих вызовов, включая борьбу с терроризмом и управление границами.

«Турция является важным партнером в обеспечении региональной стабильности», — отметил министр.

Комментируя ситуацию в Сирии, Хусейн заявил, что восстановление стабильности в этой стране имеет ключевое значение для всего региона. Он добавил, что внешние вмешательства, в частности регулярные удары Израиля по сирийской территории, только усугубляют кризис и способствуют эскалации напряженности.

Министр также назвал действия Израиля в Газе «явным нарушением международного права» и подтвердил поддержку Ираком прав палестинского народа.

Отдельно Хусейн выразил удовлетворение в связи с возобновлением переговоров между Ираном и США. По его словам, Багдад рассчитывает на достижение предварительного соглашения, которое поможет устранить угрозу новой войны. Он отметил, что обе стороны демонстрируют готовность к продолжению диалога, и назвал это позитивным развитием событий.

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