ТУРЦИЯ
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Турция поздравила Ирак с годовщиной победы над ДАЕШ
МИД Турции поздравил Ирак с седьмой годовщиной военной победы над ДАЕШ и выразил поддержку в борьбе с терроризмом
Турция поздравила Ирак с годовщиной победы над ДАЕШ
Министерство иностранных дел Турции / AA
10 декабря 2024 г.

Министерство иностранных дел Турции выступило с заявлением по случаю седьмой годовщины военной победы над террористической организацией ДАЕШ в Ираке. Турция поздравила правительство и народ Ирака с этим знаменательным событием.

В заявлении подчеркивается, что Турция чтит память всех иракцев, отдавших свои жизни в этой героической борьбе.

«Мы молимся о милости Аллаха для тех, кто пал жертвой в этой борьбе», — говорится в сообщении.

Турция подтвердила свою приверженность оказанию необходимой поддержки Ираку в борьбе с террористическими организациями, включая ДАЕШ и PKK.

В заявлении отмечено, что Ирак продолжает предпринимать значительные шаги на пути к укреплению безопасности и стабильности в регионе, и Турция готова содействовать этому процессу.

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