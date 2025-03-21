Турция намерена оказать поддержку как прекращению огня, так и всеобъемлющим мирным переговорам по урегулированию конфликта между Россией и Украиной. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в Анкаре.

«Мы поддерживаем продолжающиеся переговоры о прекращении огня во главе с США», — подчеркнул Хакан Фидан.

В свою очередь венгерский министр выразил надежду, что Европейский союз не будет чинить препятствия мирным переговорам своей провоенной политикой.

Кроме того, Петер Сийярто заявил, что нереалистично говорить об архитектуре европейской безопасности без участия Турции и России.