Палестинцы в оккупированном Восточном Иерусалиме организовали дежурство у дверей мечети Аль-Акса, чтобы не допустить очередного вторжения фанатично настроенных сионистов на территорию исламской святыни, пишет Anadolu.

Сегодня тысячи палестинцев совершили в мечети утреннюю молитву. После намаза прихожане не стали расходиться – они встали на защиту Аль-Аксы. В отдельных местах даже были построены баррикады. Люди скандируют: «Мы готовы отдать жизни во имя Аль-Аксы».

Палестинцы также призвали весь исламский мир поддержать их борьбу за сохранение святыни всех мусульман. «Где ваша честь»? – заявил через громкоговоритель глава фонда Аль-Аксы шейх Умар аль-Кисвани, отметив, что мечеть сейчас подвергается сильному давлению со стороны Израиля.

Ежегодно 9-10 мая фанатично настроенные иудеи-сионисты вторгаются на территорию священного комплекса мечети Аль-Акса, отмечая тем самым так называемый «День Иерусалима», объявленный с момента окончания Шестидневной войны 1967 года.

Ранее израильская полиция вторглась на территорию мечети Аль-Акса, что привело к стычкам с мусульманами, пришедшими на молитву.

Утром 10 мая полиция Израиля вновь применила силу против палестинцев в Восточном Иерусалиме.

Для разгона мусульман в районе Дамасских ворот и в квартале Шейх Джаррах были применены водометы, шумовые гранаты и пластиковые пули.

Ранения получили 215 человек, 80 из которых попали в больницу. Есть задержанные, в том числе представитель Исламских фондов Иерусалима Фирас Дибс.

Корреспондент Anadolu Мустафа Харуф получил ранение второй раз с 7 мая. Пластиковая пуля, выпущенная израильскими полицейскими, попала в грудь сотрудника турецкого агентства. Также силовиками был избит оператор Anadolu Файиз Абу Румейле.

Сообщается также о пострадавших из числа сотрудников других СМИ.

Активное противостояние между палестинцами и полицией Израиля в Восточном Иерусалиме продолжается уже неделю, число пострадавших превысило 220 человек. Причиной стало решение Центрального израильского суда о выселении нескольких семей из числа коренных арабских жителей в квартале Шейх Джаррах с целью расширения еврейских поселений.

ООН призвала Израиль прекратить снос и выселение в соответствии с обязательствами в рамках международного гуманитарного права и уважать статус-кво в святых местах. Также ООН потребовала от Израиля проявлять максимальную сдержанность и уважать право на свободу мирных собраний.

В МИД Турции решительно осудили нападения израильских сил безопасности на палестинцев в мечети Аль-Акса. «Мы призываем израильское правительство, которое является виновником этих событий, поставивших под угрозу свободу вероисповедания палестинского народа и статус мечети во время месяца Рамадан, к здравомыслию, чтобы как можно скорее положить конец его провокационной и агрессивной политике», – заявили в ведомстве.

Президент Турции Реджеп Эрдоган также опубликовал сообщение с призывом остановить насилие против палестинцев: «Решительно осуждаем гнусные нападения Израиля на нашу первую киблу [направление для намаза], мечеть Аль-Акса. Мы, Турция, будем поддерживать наших палестинских братьев при любых обстоятельствах».

Позже в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой Политбюро правящего в секторе Газа ХАМАС Исмаилом Ханией он назвал действия Израиля «террором».

С осуждением действий Израиля выступили власти многих других арабских и мусульманских стран. К прекращению насилия в священном городе призвал Папа Римский Франциск.