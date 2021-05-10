Турция остается важным направлением для украинских туристов, в стране была проделана серьезная работа для обеспечения безопасного отдыха, заявил посол Украины в Анкаре Андрей Сабиха в интервью Anadolu. В этой связи, уверен он, число приезжающих из Украины в Турцию в ближайшее время только возрастет.

Дипломат посетил турецкую провинцию Мугла. Его визит начался с международного аэропорта Даламана, далее он побывал в нескольких отелях региона.

Сабиха назвал Муглу райским уголком, подчеркнув, что большое число украинских туристов предпочитают провести свой отдых именно в этом регионе.

Посол также отметил высокий уровень стратегического партнерства между Украиной и Турцией.

«Все составляющие нашего стратегического партнерства работают эффективно. Мы видим, что это очень выгодно и для нашего народа. Это сотрудничество приносит пользу обеим странам. Мы любим Турцию. Турецкое гостеприимство превратилось в бренд», – сказал Сабиха.

По его словам, власти Украины не видят никаких препятствий для отдыха граждан в Турции.

«Турция может стать примером для многих стран мира в борьбе с пандемией. Мы не видим проблем в том, чтобы украинцы приезжали сюда на отдых. Я сам стал свидетелем того, с каким настроем и серьезностью относятся в Турции к безопасному туризму и абсолютно уверен в том, что после пандемии число украинских туристов еще увеличится», – заявил посол.

Он также отметил, что наличие прямых рейсов из разных городов Украины будет способствовать увеличению турпотока в Турцию.

«За последние четыре года число украинских туристов, приезжающих в Турцию, увеличивалось в среднем на 20% в год. При этом число украинских туристов, приезжающих в Даламан, выросло на 80%. Тот, кто приезжает в этот регион, обязательно захочет приехать снова. Интерес к Турции растет день ото дня. Украинские туристы с удовольствием проводят время в Турции», – резюмировал Андрей Сабиха.

27 апреля в ходе переговоров министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко и министра культуры и туризма Турции Мехмета Нури Эрсоя была подписана «Совместная декларация о намерениях по сотрудничеству по вопросам соблюдения прав и безопасности туристов». Документ предусматривает усиление туристической безопасности, повышение качества туристических услуг и защиты прав туристов.

Меморандум также позволит упростить правила пересечения границы для граждан обеих стран, одновременно обеспечивая безопасный проезд в условиях пандемии COVID-19.