В Нижегородской области заложили первый камень в основание Сталин-центра, сообщил РБК первый секретарь комитета нижегородского регионального отделения Коммунистической партии Российской Федерации Владислав Егоров. Музей, посвященный второму главе советского государства и советской эпохе в целом, откроется в городе Бор.

По его словам, закладка первого камня Сталин-центра была приурочена ко Дню Победы 9 мая, так как музей должен стать центром патриотизма «в лучшем смысле этого слова», а также «противодействовать фальсификациям советского периода истории Великой Отечественной войны».

Егоров также пояснил, что Сталин-центр станет своего рода антиподом Ельцин-центра, который расположен в Екатеринбурге.

«Сталин-центр – музей созидательной эпохи нашего государства, а Ельцин-центр – музей, демонстрирующий разрушение того, что было создано в советский период истории», – заявил представитель КПРФ.

Помимо постоянной экспозиции посетителям Сталин-центра будут доступны семинары, дискуссионные клубы, круглые столы, посвященные советской истории. Первый секретарь компартии считает, что сегодня в обществе наблюдается «большой дефицит таких площадок для обмена мнениями о советском прошлом».

Сталин-центр заложен на частной земле, но Владислав Егоров уверяет, что это временно: «Мы считаем, что он только по документам, с правовой точки зрения является частным. На самом деле это общественный объект, и в перспективе задуман перевод этой территории из частной собственности».

В городе Бор в июне 2020 года уже был установлен памятник Сталину – тоже на частном земельном участке и по документам проходящий как «садовая фигура», так как местные власти были против монумента. Полиция, однако, нарушений в установке скульптуры советскому деятелю не нашла.

В январе с. г. в Москве открылся ресторан быстрого питания Stalin Doner, в оформлении которого использовались изображения генералиссимуса, а сотрудники обслуживали клиентов в форме НКВД. Однако после проверки правоохранительными органами владелец заведения был вынужден закрыть заведение: полиция установила, что «документация, необходимая для функционирования указанной организации, отсутствует».

Недавно памятник Сталину попытались установить в Дагестанских Огнях. На следующий день после его появления бюст демонтировали.

Иосиф Сталин – советский политический и военный деятель, глава советского государства в 1924-1953 гг. Несет ответственность за репрессии и жертвы миллионов граждан СССР. В этой связи попытки установки ему памятников и любое прославление вызывают широкий общественный резонанс.