10 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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Турция, Европа и Иордания протестуют против политики Израиля
В Лондоне, Амстердаме, Аммане и Стамбуле тысячи людей вышли на улицы в поддержку палестинцев, против политики Израиля по выселению коренных жителей из собственных домов. По данным Палестинского Красного Полумесяца, за два дня в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали около 300 человек. #Иерусалим #протест #политикаИзраиля
Турция, Европа и Иордания протестуют против политики Израиля / Others
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