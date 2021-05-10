ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Турция, Европа и Иордания протестуют против политики Израиля
В Лондоне, Амстердаме, Аммане и Стамбуле тысячи людей вышли на улицы в поддержку палестинцев, против политики Израиля по выселению коренных жителей из собственных домов. По данным Палестинского Красного Полумесяца, за два дня в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали около 300 человек. #Иерусалим #протест #политикаИзраиля
Турция, Европа и Иордания протестуют против политики Израиля / Others
10 мая 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us