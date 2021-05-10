Турция, Европа и Иордания протестуют против политики Израиля

В Лондоне, Амстердаме, Аммане и Стамбуле тысячи людей вышли на улицы в поддержку палестинцев, против политики Израиля по выселению коренных жителей из собственных домов. По данным Палестинского Красного Полумесяца, за два дня в столкновениях с израильской полицией в Восточном Иерусалиме пострадали около 300 человек. #Иерусалим #протест #политикаИзраиля