С марта 2020 года по май 2021 года в России от коронавируса могли умереть 593 610 человек, следует из данных исследования Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

Показатель смертности в России по версии американского института более чем в пять раз выше, чем у российского Оперативного штаба по борьбе с пандемией, и в два раза – чем у Росстата.

Эксперты IHME утверждают, что Россия занимает пятое место в мире по числу погибших от коронавируса. Больше всего смертей от COVID-19 в США – 905 289. На втором месте Индия (654 тысяч смертей), на третьем – Мексика (617 тысяч), на четвертом – Бразилия (595 тысяч).

По данным центра, по смертности от COVID-19 на 100 тысяч человек Россия занимает 12-е место.

Авторы исследования пишут, что в целом коронавирус стал причиной ухода из жизни около 6,9 миллиона человек во всем мире.

«Какой бы ужасной ни казалась пандемия COVID-19, этот анализ показывает, что фактические потери значительно хуже», — заявил доктор Крис Мюррей, директор IHME. Он добавил, что результаты исследования могут помочь политикам, разрабатывающим планы реагирования на распространение вируса и восстановления после улучшения эпидемиологической ситуации.

В ходе исследования институт сравнил число ожидаемых смертей от всех причин, основанное на допандемических тенденциях, с фактическим числом смертей от всех причин во время пандемии.

При этом из итогового результата исключили случаи смерти, косвенно связанные с COVID-19: например, из-за запоздалой медицинской помощи или увеличения числа психических расстройств. Также исследователи учли снижение ожидаемой смертности от травматизма, других вирусов и некоторых хронических заболеваний.

В конце апреля Росстат сообщил, что с марта 2020 года по апрель 2021 года в России от коронавируса умерли почти 249 тысяч человек, при этом основной причиной смерти заболевание стало у 139 тысяч заразившихся. Этот показатель в два с лишним раза больше, чем тот, что указан на сайте стопкоронавирус.рф.

Специалист по анализу данных из Тюбингенского университета Дмитрий Кобак, в свою очередь, подсчитал, что избыточная смертность в России с начала пандемии до марта 2021 года составила 482 тысячи человек.

Данные о смертности в России привела также газета The New York Times. По версии издания, страна вообще стала лидером по избыточной смертности за 2020 год. Этот показатель журналисты оценили в 362 тысячи, что на 28% больше, чем в год до пандемии.