Политолог, историк, политик правого толка и бывший советник президента Николя Саркози Патрик Бюиссон осудил действия французского правительства в отношении мусульманского населения страны.

«Я говорю своим друзьям правым, а их у меня осталось немало: не позволяйте втянуть себя в крестовый поход против ислама! Вы на ложном пути, это неправильная дорога, это огромная ошибка, за которую мы заплатим», – сказал Бюиссон в эфире французского телеканала BFMTV.

По словам эксперта, нападки на ислам являются лишь следствием недостатков и упущений самих нападающих. «Ислам показывает нам картину нашего упадка и декаданса. Именно это для нас невыносимо», – заявил он. При этом он отметил, что проблема может заключаться в иммиграции, а не в религии.

Бывший советник также призвал к снятию ограничений на религиозные практики в публичных местах, напомнив, что Франция – «чуть ли не единственная страна в Европе, где религиозные символы практически запрещены в общественных местах».

Бюиссон высказался и по поводу запрета на ношение традиционной мусульманской одежды. «Я больше уважаю женщину в хиджабе, чем 13-летнюю лолиту в стрингах. Я больше уважаю мусульманина, который молится пять раз в день, чем богемно-буржуазных экологов на скутерах», – подчеркнул он.

В ответ на слова министра внутренних дел Жеральда Дарманена о том, что нельзя разговаривать с людьми, «отказывающимися ставить закон Республики выше закона Божьего», историк заметил: «Католик считает, что естественный закон выше закона Республики. Меня нисколько не возмущает, что верующий человек ставит естественный закон, божественный закон, выше закона Республики».

Состояние мусульман Франции Бюиссон при этом охарактеризовал как насыщенное «двойным взрывоопасным чувством: чувством превосходства в цивилизационном плане – они смотрят на нас как на общество отступническое, декадентское, сведенное к потреблению, – и чувством неполноценности, связанным с их маргинальностью в нашем обществе».

Между тем, определяя французское общество как общество, отвернувшееся от священного, политолог удивляется желанию Франции ассимилировать мусульман, поскольку ей нечего предложить им в ценностном плане.

В то же время, по словам Бюиссона, совместное существование в принципе возможно, но только при условии обоюдного встречного движения. Франция в этой связи, по его мнению, должна, прежде всего, уважать и культивировать чувство священного, а не сводить человека к «одномерному существу» (отсылка к книге франкфуртского философа Герберта Маркузе «Одномерный человек», 1964).

5 мая вышла в свет новая книга Патрика Бюиссона «La fin d’un monde» («Конец одного мира»), в которой он рассматривает развал классической цивилизации западного типа во Франции как следствие формирования общества потребления в 1960–1975 годы, разрушившего вертикальную иерархичность и другие основополагающие принципы ее существования.

Готовящийся во Франции закон против исламистского сепаратизма, предусматривающий значительные ограничения прав мусульман, вызывает массу нареканий в обществе и у правозащитников. Еще больше проблему углубляют целая череда скандальных высказываний президента Эмманюэля Макрона и членов нынешнего правительства Франции.

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