Тысячам верующих палестинцев, которые совершили утренний намаз в мечети «Аль-Акса» 10 мая, пришлось впоследствии развернуть дежурство по периметру святыни, чтобы предотвратить возможные нападения ультраортодоксальных евреев, проводивших в этот день традиционный «Марш с флагами». Решительное сопротивление мусульман провокационной политике местных властей в уходящие дни священного месяца Рамадан привело к предсказуемым всплескам исламофобии и жестокости. Вероятно, почувствовав взрывоопасность традиционных маршрутов «Марша с флагами» в этих условиях, израильтяне в последний момент отменили проведение шествия через Баб аль-Амуд – главные ворота мусульманского квартала в Иерусалиме.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 10 мая обсудил продолжающуюся не первый день напряженность в телефонной беседе с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаилом Ханией, выразив уверенность, что действия израильского аппарата безопасности в отношении обычных верующих людей ранят сердца не только мусульман, но и граждан всего мира. Турецкий лидер открыто назвал поведение оккупационных властей террором, осудив притеснение палестинцев на их законных территориях. Эрдоган пообещал предпринять все от него зависящее, чтобы мировое сообщество оказало воздействие на прекращение репрессивной политики израильтян в Палестине.

Пули для прихожан

Напряженность начала набирать обороты в последние дни, когда израильские полицейские стали теснить палестинцев в двух местах – у «Аль-Аксы» и в самом арабском квартале Иерусалима. Триггером стал процесс выселения нескольких палестинских семей из их законных жилищ.

Нападения на верующих у третьей по значимости святыни ислама были особенно жестокими: еврейские силовики выпускали в сторону прихожан резиновые пули, а также применяли светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Подобная ситуация получила широкое осуждение, в том числе со стороны генсека ООН. На этом фоне верховный суд Израиля отложил слушания по вопросу о выселении палестинских семей из их домов. Однако это лишь отсрочка: слушания продолжатся.

Остроту разворачивающейся конфронтации подчеркнули ракетные удары по позициям израильтян, произведенные с территории Газы к вечеру 10 мая. Они стали ответом движения ХАМАС на оккупационную политику израильских властей, проигнорировавших выдвинутые ранее требования свернуть присутствие полицейских и армейских сил в арабском квартале и у мечети «Аль-Акса», а также освободить всех задержанных в результате столкновений палестинцев до 18:00.

В оперативную зону ХАМАС попала территория Западного Иерусалима и города Бейт-Шамс. Решительные меры со стороны движения были поддержаны другими палестинскими фракциями, в том числе движением «Исламский джихад». Однако это, по-видимому, только раззадорило израильтян, запустивших свою авиацию в сторону Газы: жертвами ее ударов стали мирные жители, в том числе дети.

Вызов американо-израильским связям

Показательно, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан накануне выразил в разговоре с главой Совета национальной безопасности Израиля Меиром Бен-Шаббатом тревогу в связи со столкновениями в Восточном Иерусалиме.

В официальном заявлении Белого дома об этой беседе говорится относительно нейтрально: сообщение гласит, что американский чиновник «выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Иерусалиме, особенно столкновениями у Храмовой горы в последние дни Рамадана». В то же время пресс-служба вашингтонской администрации уточнила, что участники разговора сошлись на том, что ответные действия со стороны палестинских фракций неприемлемы.

Однако все выглядит иначе в интерпретации израильской стороны. Информированные источники портала Axios позже сообщили, что между двумя высокопоставленными представителями состоялись довольно напряженные телефонные переговоры. По этой версии, Бен-Шаббат дал Салливану понять: его страна считает, что администрация президента Джо Байдена и все остальные мировые лидеры должны держаться подальше от «кризиса в Восточном Иерусалиме» и избегать дипломатического давления: израильтяне считают это внутренним делом.

До настоящего времени президент Байден рассматривал «палестинский вопрос» как проблему очень низкого приоритета во внешнеполитической повестке, утверждает Axios. По данным портала, Белый дом долгое время не демонстрировал никакого аппетита к тому, чтобы тратить время на дипломатические усилия по этому досье.

Однако жесткие меры израильтян в отношении верующих мусульман у «Аль-Аксы» побудили целый ряд политиков в Вашингтоне в ультимативном порядке потребовать от администрации Байдена реального вмешательства. Остается под вопросом только то, сойдет ли израильской стороне с рук пренебрежительное отношение к Америке или названный союзник США все-таки поплатится за чувство превосходства и безнаказанности.