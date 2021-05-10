Предпосылки конфликта

Протяженность кыргызско-таджикской границы составляет 980 км, из которых 400 км так и не разграничены. После развала СССР неурегулированными остались не только границы территорий, но и вопросы владения собственностью в виде народно-хозяйственных объектов, в первую очередь энергетических.

Кроме того, местные правительства не всегда торопятся с делимитацией и демаркацией границы из-за остроты проблемы, на которой они зачастую зарабатывают политические очки. Многочисленное нахождение анклавов и эксклавов, в частности таджикского анклава «Ворух» на территории Кыргызстана, дает повод для популистских заявлений про возврат территорий с обеих сторон.

Еще одним фактором приграничной нестабильности является контрабанда наркотиков из Афганистана через Таджикистан и юг Кыргызстана. Вокруг контроля этого пути постоянно ведутся политические игры и криминальные разборки.

Яблоком раздора нынешнего конфликта послужил водораспределительный пункт «Головной», расположенный на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана в верховьях реки Исфара. Оба государства считают эту территорию своей. Таджикские эксперты берут за основу карты 1924-1939 годов, а кыргызские – 1958-1959-х.

Обостряет ситуацию вопрос водоснабжения, который всегда являлся одним из ключевых в этом регионе. Ресурс подземных вод ограничен и слабо развит, а речные ресурсы распределены неравномерно, что и делает вопрос мелиорации столь важным.

Начало конфликта и версии сторон

Конфликт начался 29 апреля по причине установки таджикской стороной камер наблюдения на столбах электрического освещения для слежения за подачей воды. Кыргызская сторона потребовала их убрать. После чего местные жители с двух сторон начали забрасывать друг друга камнями, а к вечеру обстрелы производились уже из минометов, которые военные подогнали к своим границам.

По версии кыргызских пограничников, в течение дня таджикские военные напали на пять погранзастав в Кыргызстане. В ответ на действия таджикских силовиков, кыргызский отряд специального назначения захватил пограничную заставу «Ходжа Аъло». Таджикская сторона утверждает, что кыргызские пограничники первыми открыли огонь 29 апреля.

30 апреля переговоры привели к частичному прекращению огня и к вечеру того же дня стороны заявили об отводе войск. 1 мая обстановка вокруг границы стабилизировалась, однако по-прежнему сохраняется напряженность и военные с обеих сторон находятся в боевой готовности.

Политическая ситуация в обеих странах на момент конфликта

Обе страны в настоящий момент, каждая по-своему, переживает период турбулентности. В стабильном, казалось бы, Таджикистане нынешний президент Эмомали Рахмон готовит себе замену в виде сына Рустама. Душанбе активно работает над транзитом власти от стареющего и, по некоторым источникам, больного отца к его сыну. Для поднятия рейтинга власти и более мягкой ее передачи таджикские политики все чаще стали прибегать к риторике военного популизма. Не так давно Эмомали Рахмон посещал приграничные с Кыргызстаном районы и выступал там с очень решительной речью. Особую актуальность этому придает усиление внутреннего недовольства на фоне роста бедности и коронавирусного кризиса.

Новые кыргызские власти, в свою очередь, движутся от скандала к скандалу. Пользующийся широкой поддержкой в народе новый президент Садыр Жапаров сейчас активно теряет политические очки. Особенно учитывая, что сам Жапаров позиционирует себя как право-консервативный политик и в своих предвыборных речах обещал решить приграничные конфликты и не отдавать кыргызские земли соседям.

Нынешний конфликт застал политическое руководство Кыргызстана врасплох. Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на момент инцидента был в Германии на лечении, премьер-министр находился в Казани, а секретарь совета безопасности – в Душанбе. Таким образом, в первые часы конфликта Бишкек оказался абсолютно неспособен оперативно взять ситуацию под свой контроль.

Россия и США: борьба за регион

26-27 апреля Таджикистан посетил министр обороны РФ Сергей Шойгу для участия в заседании совета глав минобороны стран ОДКБ. Очевидно, визит был ознаменован выводом американских войск из Афганистана, что кардинальным образом меняет расклады в регионе и создает геополитический вакуум.

Таджикистан всегда оставался важным центром обеспечения международной операции в Афганистане. В частности, с 2001 по 2007 годы в Душанбе базировались французские истребители. Кроме того, Таджикистан на протяжении многих лет систематично получал военную помощь от США.

Однако, главным военным партнером для Таджикистана остается Москва. В Таджикистане расположена 201-я российская военная база. В ее состав входит авиагруппа вертолетов Ми-8 и Ми-24, которые базируются на военном аэродроме близ Душанбе. Кроме того, в нынешний визит Шойгу было подписано соглашение о создании объединенной системы противовоздушной обороны.

Стоит отметить, что во время конфликта российские провластные СМИ единодушно поддержали Таджикистан, что говорит о том, что партнерские отношения с Душанбе для Москвы гораздо важнее, чем с Бишкеком. Для Кремля устойчивость режима нынешнего президента Таджикистана крайне выгодна. Поэтому «маленькая победоносная война» для укрепления позиций Рахмона вполне в интересах Москвы.

Нестабильный Кыргызстан, в свою очередь, является сомнительным геополитическим плацдармом для России. Частая смена власти, постоянная внутренняя напряженность и активная работа западной «мягкой силы» делает Бишкек сомнительным партнером для долгосрочного внешнеполитического планирования.

США выбрали иную стратегию присутствия в Центральной Азии, активно работая через неправительственный сектор и укрепляя торговые связи. Их роль в нынешнем конфликте сомнительна, учитывая что на его фоне Россия укрепила военное присутствие в Таджикистане.

Турецкий фактор

В кыргызской интеллектуальной и политической сферах все чаще стали подвергать сомнению современный внешнеполитический курс страны. ОДКБ и ЕАЭС, очевидно, все ярче демонстрируют свою политическую и экономическую неэффективность для Кыргызстана. Вследствие чего все чаще звучат предложения обратить внимание на Турцию, которая закрепила свое положение в стране с помощью многочисленных образовательных проектов.

Кроме того, Кыргызстан состоит в Тюркском совете, в который также входят Азербайджан, Казахстан, Узбекистан и Турция.

В контексте нынешнего таджикско-кыргызского конфликта стоит отметить, что именно при посредничестве президента Узбекистана были проведены первые телефонные переговоры.