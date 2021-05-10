Двоюродный брат британской королевы принц Майкл Кентский зарабатывает на связях с Кремлем, утверждается в расследовании The Sunday Times и Channel 4. Деловой партнер принца описал его как «неофициального посла Ее Величества в России»

Британский принц Майкл Кентский зарабатывает на своих связях с президентом России Владимиром Путиным и его окружением, говорится в совместном расследовании The Sunday Times и Channel 4.

Журналисты организовали видеоконференцию с принцем и его деловым партнером маркизом Редингом, выдав себя за представителей южнокорейской частной компании, которая хочет нанять двоюродного брата королевы Великобритании для помощи своему бизнесу по инвестициям в золото. Маркиз Рединг назвал принца «неофициальным послом Ее Величества в России» и отметил, что тот неоднократно помогал частным компаниям укрепить свое положение в стране. Он добавил, что его партнер не раз виделся с Путиным и может замолвить словечко о компании в ходе одной из таких встреч. «Конфиденциальный» доступ принца в Кремль, по словам маркиза, сохранился, несмотря на сложности в отношениях двух стран.

Рединг также заявил, что при необходимости принц сможет выйти и на других высокопоставленных лиц российского правительства. «Даже если у него [у принца] нет прямого контакта с человеком, который вам нужен, то выход есть. Всегда есть выход», – уточнил он.

Маркиз оценил, что за четырех- или пятидневный визит в Россию принц Майкл может запросить около 50 000 фунтов стерлингов. При этом он попросил собеседников сохранить разговор в тайне, «чтобы весь мир не узнал, что [принц] встречается с Путиным исключительно по соображениям бизнеса».

В ходе разговора принц Майкл, в частности, отметил, что был награжден в России Орденом Дружбы. На сайте президента действительно есть указ, подтверждающий этот факт – награда была вручена принцу в 2009 году, когда президентом был Дмитрий Медведев.

Позднее маркиз Рединг вышел на связь с журналистами и выразил сожаление относительно излишней откровенности в разговоре о связях Майкла Кентского с Кремлем. Он подчеркнул, что любые соглашения должны будут одобрить советники принца. Представитель принца в официальном заявлении позднее опроверг информацию о его «особых отношениях» с Путиным и заявил, что они не встречались с 2003 года.