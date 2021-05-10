В течение пяти лет Украина планирует запустить на орбиту до семи спутников, отмечает ресурс «Диалог.UA» со ссылкой на слова председателя Госкосмического агентства Украины Владимира Тафтая.

Чиновник указал на то, что космическая программа прошла публичное обсуждение и вскоре будет направлена на согласование в органы центральной власти, и озвучил несколько ключевых целей, которые страна будет пытаться реализовать до 2026 года: вступить в Европейское космическое агентство (ЕКА); создать украинский космодром; создать спутниковую группировку из семи спутников нацпроизводства и вывести их на орбиту.

Как уточняет «Диалог.UA», сейчас первый спутник Січ 2−30, который должен быть запущен в декабре 2021 года с площадки SpaceX, проходит испытания. Новый спутник – это совместный проект с ЕКА. Цели спутников – оборона, экономическая безопасность, раннее выявление катастроф (пожаров, наводнений) и прогнозирование урожаев. «[Можно предупредить] несанкционированное использование лесных массивов, вырубку лесов, использования водных ресурсов, пожары, ведь благодаря спутникам информацию можно получить быстрее, когда проблема только начинается», – объяснил глава Госкосмоса.

На реализацию программы на пять лет нужно 15 млрд грн – около 3 млрд каждый год. Также в программу входят инвестиционные проекты, которые будут реализовываться за деньги инвесторов.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский заявил, что Украина планирует в 2021 году запустить в космос собственный спутник и может привлечь к этому проекту компанию SpaceX. Он указывал, что президент страны Владимир Зеленский хочет, чтобы Украина до конца 2021-го вывела на орбиту аппарат. Также он рассказал, что Зеленский до конца президентского срока поставил перед украинской космической отраслью задачу создать ракету-носитель легкого класса. В январе правительство одобрило концепцию космической программы Украины на 2021-2025 годы.