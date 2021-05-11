Число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 24 человек, 103 получили ранения, сообщает Anadolu. Девять из погибших – дети и подростки.

По данным Управления здравоохранения Газы, утром 11 мая из-под обломков жилого дома на западе сектора Газа были извлечены тела еще трех палестинцев, в том числе женщины.

В ночь с 10 по 11 мая армия Израиля объявила о начале военной операции против групп палестинского Сопротивления, действующих в блокированном анклаве. Начались бомбардировки города. Юг сектора Газа подвергся ракетному обстрелу.

В ответ на израильскую провокацию в оккупированном Восточном Иерусалиме, в частности нападения на мусульманскую святыню – мечеть Аль-Акса, группы сопротивления (прежде всего, правящее в секторе Газа ХАМАС) объявили о начале операции «Меч Аль-Кудса [Иерусалима]». Ее не поддержало лишь движение ФАТХ, возглавляемое президентом Палестины Махмудом Аббасом.

В заявлении Совместного центра операций, в состав которого вошли боевые единицы палестинских групп, действующих в секторе Газа, сообщается об уничтожении одной единицы бронетехники армии Израиля у северной границы палестинского анклава.

«Мы предупреждали врага о недопустимости нанесения ущерба религиозным святыням и давления на палестинцев. Однако преступления и беззаконие Израиля продолжились. Настало время расплаты. Мы приложим все усилия для защиты соотечественников. Наше оружие – оружие всего палестинского народа», – говорится в заявлении Центра.

Кроме того, палестинские группы подвергли ракетному обстрелу Иерусалим, Тель-Авив и прилегающие районы.

Сегодня днем МИД Израиля сообщил, что двое граждан страны погибли в результате ракетного обстрела Ашкелона со стороны сектора Газа. ХАМАС также расширил радиус обстрелов юга Израиля, охватив Ашдод. В движении заявляют, что по двум городам за 5 минут выпустили 137 тяжелых ракет.

Агрессию Израиля резко осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, бесчеловечные атаки на палестинцев – это удар по мусульманам всего мира.

Турецкий лидер отметил необходимость незамедлительного прекращения давления и насилия в отношении жителей Палестины.

По его словам, международное сообщество обязано поставить заслон на пути преступлений Израиля и поддержать угнетенный народ Палестины.

Действия Израиля в Восточном Иерусалиме и секторе Газа также подвергли критике Пакистан, Иордания, Индонезия, Египет, Кувейт и другие страны.