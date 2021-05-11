«Никто не вправе учить нас нашей истории», – такими словами отреагировала Турция на заявление президента США Джо Байдена, в котором он назвал события 1915 года «геноцидом армянского народа».

Устами министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу Турция подчеркнула, что она полностью отвергает заявление, в основе которого лежит популизм и политический оппортунизм. «Слова, – отметил глава МИД Турции, – не могут изменить историю».

Лоббист армянской диаспоры

24 апреля 2021 года президент Байден выступил с заявлением, в котором назвал события 1915 года геноцидом армянского народа. В тексте главы Белого дома эта фраза упоминается дважды: в начале и в конце обращения.

«Мы делаем это не для того, чтобы обвинить, а для того, чтобы то, что произошло, никогда не повторилось. Американский народ чтит всех армян, погибших в результате геноцида, начавшегося 106 лет назад», – говорится в обращении. Нынешний глава Белого дома – не первый американский президент, который назвал события 1915 года геноцидом. В 1981 году это сделал Рональд Рейган.

Однако тогда 40-й президент США упомянул слово «геноцид» в контексте заявления о Холокосте. «Подобно геноциду армян и последовавшему за ним геноциду камбоджийцев, нельзя забывать уроки Холокоста», – сказал Рейган.

Президенты США Барак Обама и Джордж Буш-младший также обещали признать геноцид, но не сделали это, вместо этого назвав эти события «массовым злодеянием» и «убийствами». В 2019 году Конгресс США принял резолюцию, в которой объявил, что страна официально признает «геноцид армян». Но тогдашний президент Дональд Трамп отказался поддержать Конгресс и выступить с аналогичным заявлением.

Впрочем, заявление Байдена о «геноциде» не было неожиданностью. Еще будучи кандидатом в президенты США, он обещал в случае своего избрания «поддержать резолюцию о признании «геноцида армян».

Нынешний глава Белого дома всегда был активным лоббистом армянской диаспоры США. За годы работы в Сенате возглавлял усилия по признанию «геноцида». В 1995-2007 годах он входил в Группу по армянским делам Конгресса США. Более того, он голосовал за выделение финансовой помощи Армении и «НКР» (непризнанная «Нагорно-Карабахская Республика», контролируемая Ереваном) в 1992-2008 годах. Байден также выступал против предоставления помощи Азербайджану со стороны США на государственном уровне (так называемая 907-ая поправка к «Акту в поддержку свободы».)

Будучи вице-президентом, он также участвовал в вашингтонском молебне по жертвам «геноцида». В 2019 году Байден поддержал одобренный Конгрессом закон, который официально признал и учредил постоянное поминовение в США «геноцида армян».

Американский конгрессмен Адам Шифт назвал заявление Байдена «историческим шагом».

«Поступая таким образом, он отбросил десятилетия постыдного молчания и полуправды, а также нарушенные обещания многих своих предшественников», – говорится на официальной интернет-странице политика. В своем заявлении Шифт пошел еще дальше, обвинив Азербайджан и Турцию в «развязывании войны с народом Арцаха».Подобным образом выразился и представитель Армянского национального комитета Америки из Лос-Анджелеса Алекс Галицкий. Он выразил надежду, что Байден «защитит Армению от Азербайджана».

«Мы должны продолжать эту борьбу до тех пор, пока армяне сталкиваются с угрозой самому своему существованию на землях, которые они населяли на протяжении тысячелетий», – сказал он в интервью Los Angeles Times.

Галицкий, как и большинство армян США, проживает в Калифорнии. В этом штате сосредоточено более половины всех армян Америки. Из трех городов США с крупнейшим армянским населением два расположены в Калифорнии (Глендейл и Фресно), а один в Массачусетсе (город Уотертаун). Неудивительно, что на президентских выборах 2020 года Байден заручился солидной поддержкойкалифорнийцев – 63,5% голосов избирателей, или 279 голосов выборщиков.

Байден против Эрдогана

Впрочем, отношение к событиям 1915 года – лишь одно из проявлений антитурецких взглядов главы Белого Дома. Джо Байден критиковал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, когда тот в 2020 году подписал указ о функционировании Айя-Софии в качестве мечети. Тогдашний кандидат в президенты выступал с требованием вернуть храму статус музея.

«Я глубоко сожалею о решении турецкого правительства превратить собор Святой Софии в мечеть и призываю президента Турции Реджепа Эрдогана отменить свое решение и вместо этого сохранить это ценное место в статусе музея, обеспечивая равный доступ для всех», – выразил свое возмущение Байден.

В январе 2020 года Байден в развернутом интервью изданию The New York Times открыто выступил против турецкого лидера, заявив, что США должны поддерживать турецкую оппозицию.

«Я думаю, что мы должны сейчас обращаться с ним [Эрдоганом – прим. ред.] по-другому, ясно дав понять, что мы поддерживаем руководство оппозиции. Мы могли бы поддержать те элементы турецкого руководства, которые все еще существуют, и вдохновить их на то, чтобы они могли победить Эрдогана. Не путчем, а избирательным процессом», – подчеркнул Байден.

В разгар войны в Карабахе Байден обвинил Турцию (вместе с Россией) в подогревании конфликта. Он требовал также приостановить поставку Баку турецких вооружений. Хотя в одном из двух заявлений по Карабаху Байден говорил, что регионы вокруг Нагорного Карабаха не могут бесконечно находиться под оккупацией Армении, большая часть его обращений все же носили антитурецкий и антиазербайджанский характер. Так, Байден призывал Трампа остановить «продвижение азербайджанских войск в Нагорный Карабах» и сказатьвластям Азербайджана, что США не «потерпят попыток навязать военное решение конфликта».

Компенсаций не будет, или отсутствие последствий заявлений Байдена

Между тем, заявление Байдена о «геноциде армян» не имеет какой-либо юридической силы и не может как-то повлиять на Турцию. Через несколько дней после громкого высказывания главы Белого дома госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что слова американского президента о «геноциде» не преследуют цель возложить вину на Турцию.«Стремление отмечать день поминовения призвано почтить память жертв, а не возложить на кого-то вину», – сказал он.

Блинкен назвал Турцию критически важным союзником, с которой США действуют как партнеры по многим региональным и глобальным вопросам. В свою очередь, журналисты BBC в заявлении американского президента от 24 апреля выделили несколько важных моментов, на которые призывают обратить внимание читателей.

Так, в тексте Байдена нет ни единого упоминания о Турции или турецком народе. В отличие от предыдущих заявлений, там отсутствуют ссылки к турецко-армянским отношениям. Американский президент больше обращается к армянам США, рассказывает об их роли в развитии страны. В словах главы Белого дома о «геноциде», как отмечают журналисты, наблюдается лишь собственная интерпретация исторических событий XX-го века.

Доцент университета Экономики и Технологии (TOBB) в Анкаре Сердар Палабыик рассказал турецкой службе Deutsche Welle о возможных последствиях использования Байденом термина «геноцид» в контексте международного права.

По его словам, на сегодняшний день не существует судебного решения, которое определяло бы события 1915 года в Османской империи как геноцид.

Единственная норма международного права, на которую следует ссылаться в этом вопросе, это Конвенция ООН от 1948 года. Согласно Конвенции, только два типа судов могут определить преступление «геноцидом» и наказать виновных.

«Один из этих судов – это суд страны, где предположительно совершен геноцид, и в данном случае это должен быть турецкий суд. Другая инстанция – это международный суд (международный суд ООН в Гааге). Ни в одном из этих двух судов такого решения нет. Следовательно, это признание (Байдена) никак не повлияет на Турцию с юридической точки зрения», – пояснил он.

Эксперт прокомментировал и вопрос взыскания компенсаций у Турции. По словам Палабыика, американские законы усложняют получение в судебном порядке компенсации от зарубежных стран.

«Требовать компенсацию можно на основании «Закона о суверенном иммунитете иностранцев» от 1976 года. Однако, закон этот касается тех лиц, которые были лишены гражданства государства, захватившего их имущество. Для того чтобы армяне в США подали в суд против Турции, требуется доказать, что их предки были лишены османского гражданства, а их собственность была конфискована», – сказал специалист из Анкары.

Палабыик при этом отметил, что есть и другая опция получения компенсации. Речь идет о принятом в 2000 году в Калифорнии «Закона Пучигана». Этим законом было оговорено, что жертвы «геноцида армян» могут подавать в суд на страховые компании. Однако и там требуется доказать, что османское государство лишило гражданства жертв «геноцида».«В деле Мовсесяна, Давояна и Бакаляна, получившего известность в международном праве и дипломатии, армяне не смогли доказать, что их предки были лишены османского гражданства», – сказал он.

Американские историки – главные критики «геноцида армян»

Благодаря Конгрессу, США еще в 2019 году пополнили список стран, признавших события 1915 года «геноцидом армян». На сегодняшний день эта группа состоит из 32 государств мира. Сюда входят почти все страны Европы (Франция, Германия, Италия, Швеция, Нидерланды, Польша, Греция и др.), за исключением нескольких (Великобритания, Дания, Норвегия и др.); Южной Америки (Бразилия, Аргентина, Уругвай и др.), два государства Ближнего Востока: Сирия и Ливан, а также Ливия, США, Канада и Россия.

Между тем, в академическом сообществе давно оспариваются аргументы относительно трактовки событий 1915 года как «геноцида армян». Историки, которые не согласны с таким определением, отмечают, что целенаправленной политики по уничтожению армян у османской Турции не было, и гибель армян произошла от голода и болезней во время их высылки из зоны боевых действий.

Такого мнения придерживаются не только турецкие или азербайджанские историки. Американский профессор истории Джастин Маккарти в книге «Мусульмане и меньшинства: население Османской Анатолии и конец империи» приходит к выводу, что армяне стали частью общей политики «обмена населением».

Другой американский историк, известный своими исследованиями по поздней истории Османской империи и имеющий почетные степени Гарвардского университета – Стэнфорд Шоу, – и вовсе подверг сомнению число жертв событий 1915 года (согласно армянским историкам, число жертв составляет до 1,5 млн человек). По его подсчетам, эта цифра составляет 200-300 тыс. человек. Автор книги «История османской империи и современная Турция» Шоу считал, что армянские революционеры сознательно жертвовали соотечественниками ради создания независимого армянского государства.

Профессор Принстонского университета (США) Хит Лоури, который преподавал в учебном центре по иностранным делам Госдепартамента США (его учениками были американские дипломаты, планирующие работать в Турции), также доказывал, что османское правительство не осуществляло планомерное истребление армян. Лоури вместе с Шоу и Маккарти считаются самыми авторитетными историками, выступающими против признания событий 1915 года «геноцидом армян».

Как известно, в 1914-1918 гг. Османская империя принимала участие в Первой мировой войне и находилась в состоянии войны со странами Антанты. Турки вели боевые действия на разных фронтах (Западном, Южном и Восточном). На Восточном, Кавказском фронте османская армия воевала с российской. Театр военный действий затрагивал места компактного проживания армян. Среди местного населения распространялись идеи сепаратизма и перехода на сторону армии царской России. В этих регионах начали вспыхивать вооруженные восстания армян против центральной власти.

Тогда правительство в Стамбуле приняло решение выселить местное население вглубь своей территории, чтобы не допустить перехода в ряды врагов и обеспечить безопасность тыла армии. Османскими правителями не отдавались приказы, направленные на уничтожение армян, то есть документальные доказательства политики геноцида, такие как, например, директивы нацистов истребить еврейское население, отсутствуют.

Османское правительство наказало ответственных за жертвы среди армян во время их высылки. Некоторые из организаторов высылки даже были казнены еще до конца войны.

Открытие архивов

Турция и сегодня называет события 1915 года трагическими страницами истории и выражает соболезнование жертвам депортации. Однако турецкая сторона не согласна с тем, что она планомерно уничтожала армянское население.

Официальная Анкара выступает за открытие всех архивов, в том числе архивов третьих стран, что позволит всесторонне изучить события 1915 года. Для изучения этих материалов Анкара предлагает создать научную комиссию из турецких и армянских историков с участием международных экспертов, поскольку исследование исторических событий и раскрытие правды должны быть предоставлено историкам, а не политикам.

Между тем, данное предложение не находит отклика у других сторон, поскольку политическая конъюнктура препятствует справедливой исторической оценке событий 1915 года.

«Мы до сих пор не получили ответа на наше предложение о создании совместной исторической комиссии по армянским претензиям, которые звучали годами. Мы взяли на себя обязательство открыть для этой комиссии наши архивы, но в ответ мы видим лишь молчание», – сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на заседании кабинета министров 27 апреля.

Заявление Джо Байдена, озвученное в угоду армянской диаспоре, является лишь исполнением предвыборного обещания. Для Турции было бы абсурдом взять на себя ответственность за тяжкое преступление, которое она не совершала. Однако для историков всего мира – это очередной повод совместно разобраться в событиях 1915 года и вынести очередной вердикт несостоятельности версии о так называемом «геноциде армян».