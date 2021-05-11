Христиане должны присоединиться к мусульманам, чтобы защитить мечеть Аль-Акса от посягательств израильтян, поскольку речь идет о сохранении христианской и мусульманской идентичности Иерусалима, которому угрожает полная иудаизация, заявил глава Всемирной организации за справедливость и мир в Иерусалиме, представитель католической церкви на Святой земле Мануэль Мусаллам.

Он призвал палестинцев всех конфессий взять на себя ответственность за сохранение исламско-христианского облика города.

«Палестинские жители Святого града ведут битву за достоинство, честь, за святые места, свои дома, свою землю, свой народ и свою религию», – цитирует духовного лидера Palinfo.

Мусаллам выразил уверенность в том, что в итоге сопротивление оккупации закончится победой палестинцев, поскольку у них есть «мораль».

«Мы выиграем нашу битву с оккупацией, потому что у нас есть мораль, в то время как враг и его «поселенцы» представляют собой сборище нечестивцев. На протяжении всей истории человечества захватчики, приходившие в Иерусалим, терпели поражения из-за доблести и самоотверженности живущего здесь народа», – подчеркнул он.

Он добавил, что история знает ряд случаев попыток захвата Иерусалима, однако все они «оканчивались ничем, встретив отпор со стороны доблестного и самоотверженного народа».

Ранее папа Римский Франциск призвал прекратить насилие в Иерусалиме. «Насилие порождает лишь насилие. Прекратим эти столкновения», – заявил понтифик после воскресной молитвы 9 мая в Ватикане.

«Я с особенным беспокойством слежу за происходящим в Иерусалиме. Я молюсь, чтобы он был местом мира и диалога, а не жестоких столкновений», – продолжил глава Римско-католической церкви.

Он также призвал стороны конфликта с уважением относиться к тому факту, что Иерусалим является мультиконфессиональным городом, где проживают представители различных культур.