Стрельба в казанской школе: 11 человек погибли

«Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь». Ильназ Галявиев выложил этот пост в свой Telegram-канал, а потом отправился в школу. По предварительной информации, 11 человек погибли, среди них 9 детей, и 32 пострадали в результате стрельбы в Казани. Двое детей разбились, выпрыгнув с третьего этажа. Всего в школе находились 714 учащихся и около 70 сотрудников. Нападавший задержан. В Казани введен режим контртеррористической операции #Казань #школа #стрельба