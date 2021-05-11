ПОЛИТИКА
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Стрельба в казанской школе: 11 человек погибли
«Сегодня я убью огромное количество биомусора и застрелюсь». Ильназ Галявиев выложил этот пост в свой Telegram-канал, а потом отправился в школу. По предварительной информации, 11 человек погибли, среди них 9 детей, и 32 пострадали в результате стрельбы в Казани. Двое детей разбились, выпрыгнув с третьего этажа. Всего в школе находились 714 учащихся и около 70 сотрудников. Нападавший задержан. В Казани введен режим контртеррористической операции #Казань #школа #стрельба
5к4аувмцыв / Others
11 мая 2021 г.
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