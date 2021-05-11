«Единая Россия» (ЕР) и Союз добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о сотрудничестве, сообщается в официальном Telegram-канале правящей партии РФ.

В ЕР отметили, что «хотят открыть двери» для представителей СДД, чтобы они «могли быть представлены на самых разных уровнях, начиная от поселковых советов депутатов, районных собраний, городских дум, региональных парламентов и Госдумы».

«Цели и задачи «Единой России» и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение русского мира, русского языка и русского генетического кода», – заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак по итогам заседания Совета командиров СДД в Ростове-на-Дону.

Документ, помимо прочего, предусматривает участие представителей СДД в предварительном голосовании перед выборами в Госдуму.

Председатель правления СДД Александр Бородай подчеркнул, что Союз пойдет на предстоящие выборы вместе с «Единой Россией» в том числе потому, что «она, как правящая партия, отражает центральные идеи российского общества».

По словам Бородая, у Союза добровольцев Донбасса «особый долг и особые обязанности» перед президентом России Владимиром Путиным. «Естественно, мы готовы поддержать партию Путина», — пояснил он.

Осенью 2020 года члены Союза добровольцев Донбасса объявили, что намерены принять участие в выборах депутатов различного уровня, в том числе и в выборах депутатов Государственной думы в 2021 году.

На том съезде представители союза отмечали, что рассматривают для себя вариант сотрудничества с уже существующими партиями. Уже тогда СДД вел переговоры с партией «Родина» и не исключал сотрудничества с «Единой Россией».

В октябре 2020 года Союз добровольцев Донбасса также принял меморандум, на основе которого планируется участие его членов во внутриполитической жизни России.

Среди пунктов документа, в частности, значится введение пропорционального налогообложения и закрепление правового статуса русского добровольца в законодательстве РФ.

СДД объединяет, по словам Бородая, порядка 10 тысяч человек. Это люди, участвовавшие в 2014-2015 гг. в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских сепаратистов. Сам Бородай занимал пост заместителя главы Совета министров самопровозглашенной Донецкой народной республики. Уголовный запрет наемничества в РФ на членов СДД не распространяется.

По оценкам, за годы конфликта в Донбассе погибло порядка 13 тысяч человек.