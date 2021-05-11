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The Guardian: действия ЕС стали причиной гибели 2 тысяч беженцев
Пограничные службы европейских стран избивали и оставляли в открытом море беженцев без пищи, воды и спасательных жилетов. На Грецию за преступления против мигрантов уже подан иск в Европейский суд по правам человека
The Guardian: действия ЕС стали причиной гибели 2 тысяч беженцев
Фото: AP / AP
11 мая 2021 г.

Страны-члены Европейского союза за время пандемии коронавируса нелегально оттеснили от своих границ по меньшей мере 40 тысяч беженцев, при этом как минимум 2 тысячи человек погибли, сообщает газета The Guardian.

В ходе задержания мигрантов использовались бесчеловечные методы, включая пытки. Беженцев избивали, раздевали и обыскивали, оставляли в открытом море, у них отбирали деньги и вещи.

Некоторые из пострадавших рассказали, что на их головах рисовали кресты красной аэрозольной краской. Других били кнутами и преследовали.

Самыми жестокими по версии Датского совета по делам беженцев признаны хорватские пограничники. От Адриатического побережья страны протяженностью 1777,3 км (самое длинное в ЕС) они оттеснили в общей сложности около 18 тысяч человек.

Греция с января 2020 года оттеснила от своих берегов 6 230 беженцев. В 89% случаев использовались чрезмерные силовые методы.

В связи с этим против Афин в Европейский суд по правам человека в апреле был подан иск. Грецию подозревают в том, что ее пограничниками десятки мигрантов были брошены в море на спасательных плотах. При этом некоторых из них жестоко избили.

В деле содержатся факты, что греческие патрульные катера отбуксировали лодки с мигрантами обратно в турецкие воды и бросали людей в море без еды, воды и спасательных жилетов.

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