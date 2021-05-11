В отличие от богатых стран мира, в России высокий уровень образования не конвертируется в высокую производительность труда. Об этом говорится в подготовленном Высшей школой экономики докладе «Производительность труда и российский человеческий капитал: парадоксы взаимосвязи», который цитируют «Ведомости».

«Жизненный цикл знаний и навыков российского работника: мощный старт и быстрая деградация, поскольку лишь около 12% населения в возрасте 25–64 лет проходят то или иное переобучение», – говорится в докладе НИУ ВШЭ.

Для сравнения ученые привели европейскую статистику. Там повышают квалификацию или переучиваются в течение жизни порядка 40–60% работников.

Подсчитано, что самообразованием занимаются только 22% россиян, что в три-четыре раза меньше, чем в Европе. Российские предприятия также практически не выделяют средств на переобучение своих сотрудников. Лаборатория исследований рынка труда ВШЭ выяснила, что тратят какие-то средства на дополнительное образование четыре из десяти российских компаний, но и в этом случае в среднем речь идет о 14 тысячах рублей на одного сотрудника, что является незначительной суммой.

«Российские работодатели не видят смысла в дополнительном образовании, поскольку внутренняя конкуренция слаба, инновации редки, а включенность в мировую торговлю достаточно слабая. Вместо этого компании предпочитают переманивать сотрудников у конкурентов», – считает директор Центра трудовых исследований ВШЭ Владимир Гимпельсон.

Экономисты предупредили, что к 2030 году Россия может столкнуться с серьезными проблемами, связанными с человеческим капиталом из-за сокращения и старения населения и отсутствия серьезных инвестиций в образование, науку и здоровье.

Власти планируют повышать производительность труда с помощью нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Однако бизнес-омбудсмен Борис Титов полагает, что совершить качественный переход поможет только конкуренция, а идея гособразования не сработает.

Ранее Владимир Гимпельсон назвал причины снижения заработка у людей старше 40 лет. По мнению эксперта, очень малая часть работников по достижении указанного возраста продолжает учиться и совершенствовать навыки. По его словам, в Германии или Скандинавских странах переобучается ежегодно каждый второй работник в возрасте 50–59 лет. В России – только каждый двадцатый. Так начинает снижаться производительность труда и падает заработок.

В августе прошлого года Счетная палата назвала главной проблемой российского нацпроекта «Наука» малое финансирование. Из-за этого невозможно создать комфортные условия жизни и труда для научных работников, что порождает «утечку мозгов».