БИЗНЕС И ТЕХНОЛОГИИ
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В Турции будут производить китайские смартфоны Vivo
Вслед за Xiaomi и Oppo об открытии завода в Турции заявил другой китайский производитель смартфонов – Vivo, один из лидеров рынка
В Турции будут производить китайские смартфоны Vivo
Фото: Ohsem / Others
11 мая 2021 г.

Китайская компания-изготовитель смартфонов Vivo заявила о запуске производства в Турции. В проект вложено $25 миллионов, сообщает портал Webtekno.

Работы по строительству завода одного из крупнейших производителей смартфонов в мире в турецком городе Гебзе недалеко от Стамбула уже завершены, начат выпуск пробных моделей. На официальном открытии фабрики первые смартфоны Vivo, сделанные в Турции, представит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Предполагается, что завод обеспечит рабочими местами около 2 тысяч человек.

Ранее заводы в Турции открыли компании Xiaomi и Oppo. Производить смартфоны на территории Турецкой Республики планируют также южнокорейская корпорации Samsung и LG.

Интерес корейских и китайских производителей к Турции обусловлен удобной инфраструктурой для дальнейшего экспорта смартфонов в Европу, а также выгодным для иностранных компаний валютным курсом и наличием квалифицированной рабочей силы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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