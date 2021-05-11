Китайская компания-изготовитель смартфонов Vivo заявила о запуске производства в Турции. В проект вложено $25 миллионов, сообщает портал Webtekno.

Работы по строительству завода одного из крупнейших производителей смартфонов в мире в турецком городе Гебзе недалеко от Стамбула уже завершены, начат выпуск пробных моделей. На официальном открытии фабрики первые смартфоны Vivo, сделанные в Турции, представит министр промышленности и технологий Мустафа Варанк. Предполагается, что завод обеспечит рабочими местами около 2 тысяч человек.

Ранее заводы в Турции открыли компании Xiaomi и Oppo. Производить смартфоны на территории Турецкой Республики планируют также южнокорейская корпорации Samsung и LG.

Интерес корейских и китайских производителей к Турции обусловлен удобной инфраструктурой для дальнейшего экспорта смартфонов в Европу, а также выгодным для иностранных компаний валютным курсом и наличием квалифицированной рабочей силы.