ПОЛИТИКА
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Более двухсот человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме
По меньшей мере 205 человек получили ранения в ходе стычек между израильскими полицейскими и палестинцами в Иерусалиме. Столкновения произошли у мечети Аль-Акса, где полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы, в ответ, бросали в правоохранителей камни, фейерверки. Напряженность в регионе в последнее время растет из-за угрозы принудительного выселения палестинских семей с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы. В связи с ситуацией президент Палестины Махмуд Аббас потребовал созвать заседание Совбеза ООН. #иерусалим #палестина #shorts
вакмипву / Others
11 мая 2021 г.
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