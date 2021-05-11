Более двухсот человек пострадали в результате беспорядков в Иерусалиме

По меньшей мере 205 человек получили ранения в ходе стычек между израильскими полицейскими и палестинцами в Иерусалиме. Столкновения произошли у мечети Аль-Акса, где полиция применила светошумовые гранаты и резиновые пули. Палестинцы, в ответ, бросали в правоохранителей камни, фейерверки. Напряженность в регионе в последнее время растет из-за угрозы принудительного выселения палестинских семей с земель, на которые претендуют еврейские поселенцы. В связи с ситуацией президент Палестины Махмуд Аббас потребовал созвать заседание Совбеза ООН. #иерусалим #палестина #shorts