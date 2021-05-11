Американский таблоид New York Post был замечен в распространении фейковых публикаций, в которых утверждалось, что палестинская группа сопротивления ХАМАС якобы нанесла авиаудары по сектору Газа, от которых погибли мирные жители, включая детей.

В действительности у ХАМАС или «Исламского сопротивления» нет сухопутной армии, военно-морского флота или авиации, а удары по Газе, в результате которых погибло 24 мирных жителя, включая 9 детей, и более 100 получили ранения, нанесла авиация Израиля. Пользователи социальных сетей оперативно уличили журналистов в распространении фейков и потребовали, чтобы издание опубликовало опровержение. В результате твит из аккаунта New York Post и публикация на сайте были удалены через полчаса.

Число жертв ударов армии Израиля по сектору Газа увеличилось до 24 человек, 103 получили ранения, сообщает Anadolu. Девять из погибших – дети и подростки. По данным Управления здравоохранения Газы, утром 11 мая из-под обломков жилого дома на западе сектора Газа были извлечены тела еще трех палестинцев, в том числе женщины.

В ночь с 10 по 11 мая армия Израиля объявила о начале военной операции против групп палестинского Сопротивления, действующих в блокированном анклаве. Начались бомбардировки города. Юг сектора Газа подвергся ракетному обстрелу. В ответ на израильскую провокацию в оккупированном Восточном Иерусалиме, в частности нападения на мусульманскую святыню – мечеть Аль-Акса, группы сопротивления (прежде всего правящее в секторе Газа движение ХАМАС) объявили о начале операции «Меч Аль-Кудса [Иерусалима]». Ее не поддержало лишь движение ФАТХ, возглавляемое президентом Палестины Махмудом Аббасом.

Агрессию Израиля резко осудил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, бесчеловечные атаки на палестинцев – это удар по мусульманам всего мира.

Турецкий лидер отметил необходимость незамедлительного прекращения давления и насилия в отношении жителей Палестины. По его словам, международное сообщество обязано поставить заслон на пути преступлений Израиля и поддержать угнетенный народ Палестины. Действия Израиля в Восточном Иерусалиме и секторе Газа также подвергли критике Пакистан, Иордания, Индонезия, Египет, Кувейт и другие страны.