В городе Лод в Израиле введено чрезвычайное положение на фоне беспорядков, вспыхнувших на похоронах убитого еврейскими поселенцами палестинца, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху в Twitter.

С призывом объявить чрезвычайное положение в Лоде к Нетаньяху обратился глава муниципалитета города Яир Ревиво.

Премьер-министр заявил, что в Лод и его окрестности будут переброшены дополнительные наряды полиции из оккупированного Западного берега Иордана.

Пресс-секретарь израильской полиции Мики Розенфельд сообщил Anadolu, что в Лод до настоящего момента уже направлено свыше 1,4 тысячи сотрудников.

По его словам, в ходе стычек между полицией и палестинцами в Лоде и его окрестностях были сожжены десятки автомобилей, пострадали несколько силовиков.

Times Of Israel отмечает, что чрезвычайное положение в отношении палестинцев, являющихся гражданами Израиля, применяется впервые с 1966 года.

Накануне в Лоде прошли похороны палестинца Мусы Хассуне – гражданина Израиля, убитого еврейскими поселенцами. Некоторые из участников процессии держали в руках израильские флаги, что привело к стычкам между палестинцами и евреями. Израильская полиция задержала несколько палестинцев, десятки человек пострадали в ходе беспорядков. Ситуация в городе обострилась из-за событий в Иерусалиме и секторе Газа.

Минувшей ночью протесты были также в Иерусалиме, Хайфе, Рамле и других городах.

В то же время до 56 увеличилось число жертв атак Израиля на блокированный сектор Газа, раненых – до 335.

Как сообщили в Минздраве Палестины, среди погибших – 5 женщин и 14 детей и подростков.

По данным израильской стороны, в результате ответных ракетных обстрелов из блокированного палестинского анклава погибли 3 израильтян, 45 человек ранены. Всего, отмечает Тель-Авив, было запущено более тысячи самодельных ракет. Почти все они перехвачены системой «Железный купол».

Ранее палестинские группировки сопротивления в секторе Газа потребовали от израильской полиции покинуть до 18:00 по местному времени территорию мечети Аль-Акса и квартал Шейх-Джаррах в оккупированном Восточном Иерусалиме.

После того, как израильская полиция отказалась выполнять это требование, палестинские группировки запустили ракеты в направлении Израиля.

Вслед за этим армия Израиля объявила о начале военной операции против сектора Газа.

Накануне ВВС Израиля полностью уничтожили двенадцатиэтажную башню Ханади на западе сектора Газа, где проживали мирные жители и которая считается одним из самых больших высотных зданий в Газе. В ней размещались редакции многих СМИ. Вблизи башни расположен офис Турецкого агентства по сотрудничеству и развитию (TİKA).

Информации о пострадавших пока нет. В анклаве разрушено также множество других административных зданий.

Лига арабских государств призвала Международный уголовный суд в Гааге расследовать совершенные Израилем преступления и преступления против человечности, а также намерена добиваться созыва экстренного заседания Совета безопасности ООН по ситуации на Ближнем Востоке.