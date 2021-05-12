Россияне назвали размер месячного дохода, необходимого для счастья. Согласно исследованию рекрутингового портала SuperJob, результаты которого приводит РИА «Новости», в среднем по стране он составил ₽173 тысячи (порядка $2340).

В начале года для счастья россиянам было нужно чуть меньше – всего ₽166 тысяч. В 2020 году была названа цифра в ₽155 тысяч.

Самые высокие запросы у жителей Москвы – ₽224 тысячи в месяц. Жителям Владивостока для полноценного счастья нужно ₽200 тысяч, Ростова-на-Дону – ₽195 тысяч, Санкт-Петербурга – ₽183 тысячи.

Наиболее скромные пожелания в Кирове, Оренбурге и Липецке. Жители этих городов оценили счастье в пределах от ₽132 тысяч до ₽137 тысяч в месяц.

Мужчинам для счастья нужно больше денег, чем женщинам (₽192 тысячи против ₽155 тысяч). Россияне в возрасте от 45 лет и старше также признались в том, что для счастья им нужно много средств – не меньше ₽195 тысяч в месяц.

Ранее РИА «Новости» приводили результаты исследования банка «Открытия» о необходимом россиянам для достойной жизни месячном доходе.

Согласно исследованию, больше трети жителей РФ – около 38% – считают достаточным для достойной жизни месячный доход в ₽50-80 тысяч, 11% хватило бы меньше ₽50 тысяч.

28% опрошенных достойным считают доход ₽80-120 тысяч в месяц, 15% – от ₽120 тысяч до ₽200 тысяч. Около 9% для достойной жизни необходимо более ₽200 тысяч в месяц.