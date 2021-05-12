Российские банки за апрель 2021 года выдали кредиты на ₽1,3 триллион, что стало рекордом с 2014 года (дата начала наблюдений), сообщает РБК со ссылкой на данные аналитической компании Frank RG.

Большая часть суммы – это кредиты наличными (47,3%) и ипотека (43,3%). Объем выданных кредитов наличными уже второй месяц демонстрирует максимальные показатели: в марте их выдали на ₽571 миллиард, в апреле – на ₽613 миллиардов.

Объем ипотечного кредитования в апреле достиг ₽561,9 миллиарда. Этот показатель оказался немного ниже исторического максимума, который был зафиксирован в декабре прошлого года (₽562,3 миллиарда).

Доля автокредитов составила 7,5%, кредитов в точках продаж – 1,9%. При этом в сегменте автокредитования наблюдается наиболее активный рост, объем кредитов также держится на максимальных показателях второй месяц. В апреле 2021 года в указанном сегменте гражданам предоставили кредиты на ₽97,4 миллиарда. Прирост выданных автокредитов к апрелю прошлого года составляет 566%, а к апрелю 2019-го – 49%.

Валовый объем выданных за четыре месяца этого года кредитов составил ₽4,2 триллиона, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2020-го и на 51% превышает результаты 2019 года, сообщили аналитики.

По мнению генерального директора Frank RG Юрия Грибанова, рост рынка кредитов в апреле связан с сезонным фактором, ожиданием повышения ключевой ставки ЦБ и реализацией отложенного спроса на кредиты.

Ранее Frank RG сообщала, что в марте также был зафиксирован рекордный объем кредитов за всю историю наблюдений – 920,6 миллиардов руб. Этот объем сопоставим с пиковыми новогодними периодами, когда банки традиционно удовлетворяют спрос перед праздниками.