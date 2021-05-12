Трудно сказать, понимал ли разработчик (разработчики) биткоина, что революция произойдет не за счет самой валюты, а технологии блокчейн, на которой основаны эти цифровые деньги. Для понимания как это работает, их можно сравнить с вечеринкой в России и в США. В России приглашающий накрывает на стол. Приглашающий – центральный банк, стол – валютный рынок, а еда – валюта. В США каждый приходит со своей едой: каждый участник рынка криптовалют выступает в роли эмитента валюты.

Представим, что технологию блокчейн внедрили в систему выборов. Каждый проголосовавший отдаст свой голос абсолютно анонимно, и более того, сможет в любое время после голосования посмотреть, остался ли его голос неизменным. Мир перейдет к абсолютной справедливости в вопросах избирательного процесса.

Однако вернемся к криптоденьгам. На сегодняшний день их число увеличилось, а объем средств, вовлеченный в такие валюты, увеличился в разы. При этом самым популярным до сих пор остается биткоин, движение курса которого определяет курс других криптоденег. По сути, биткоин – это доллар в мире криптовалют.

Тем не менее, биткоины принято оценивать в долларах США. Это происходит из-за того, что доллар все еще остается главной резервной валютой, а в мире финансов деривативы в совокупности оцениваются в более чем 600 триллионов долларов согласно Банку международных расчетов. Для сравнения: капитализация биткоина лишь немногим выше одного триллиона долларов, а у второго по размеру Ethereium – втрое меньше.

Самая большая слабость криптовалют – это их волатильность. Если в 2011 году биткоин стоил меньше доллара, в 2015 году после резких колебаний достиг 500 долларов, то с 2016 года начались настоящие «американские горки», достигнув 20 тыс. долларов в конце 2017 года, он снизился до 3,5 тыс. долларов в начале 2019, а после поднялся к 14 тыс. в июне 2019 года. Но это было только началом.

В марте 2020 года биткоин опять упал, дойдя до 4 тыс. долларов. Однако в марте 2021 года он уже стоил около 65 тыс. долларов, а ныне его цена варьируется около 54,5 тыс. Как дальше будет меняться курс, крайне тяжело сказать. Так в чем же причина такой нестабильности?

Известно, что система с каждым разом выдает все меньше биткоинов, что означает, что эмиссия валюты ограничена. Это дает гарантию минимальной цены, так как ее предложение всегда будет ограничено. Более того, как предполагалось изначально, инвестор всегда будет знать, какого объема он может достичь, при том что для эмиссии одной такой монеты требуется затрата электроэнергии. Из-за этого цена биткоина должна была бы коррелироваться с ценами на электроэнергию. Но этого не происходит.

Если обычная валюта падает в цене, то центральный банк, который организовывает оборот денежных средств, способен применить ряд финансовых инструментов, за счет которых денежная масса будет меняться. Например, повышая ключевую ставку, ЦБ делает кредиты слишком дорогими, из-за чего падает спрос на товары и услуги, а потому и цены на них (товары и услуги) тоже падают. Результат: инфляция начинает замедляться. В случае же с криптовалютой из-за отсутствия центрального эмитента фактически некому контролировать соотношение его цены и денежной массы.

Из-за резкого наплыва доморощенных инвесторов в 2015-2017 годах спрос на криптовалюты вырос настолько, что его курс взлетел в десятки раз. Однако это означает, что подавляющее большинство инвесторов вложились тогда, когда биткоин стоил уже более 10 тыс., из-за чего за следующие полгода большинство таких инвесторов обанкротились. Сейчас же его цена, как уже говорилось ранее, выше 50 тыс. Что будет с деньгами инвесторов в этот раз – сложно представить.

Тем не менее, цифровые валюты стали популярными настолько, что центральные банки многих стран, включая и Банк России, уже объявили о том, что в перспективе традиционные деньги также примут цифровое выражение. Если сейчас большая часть наличных средств имеет электронную форму, то цифровые для простого гражданина ничем отличаться не будут. Они лишь будут основаны на новых технологиях. Мы также сможешь обналичить в банкомате свои цифровые деньги, но транзакции в цифре будут быстрее и дешевле. Это можно сравнить с заменой золотых монет на банкноты.

С появлением сети интернет границы для общения исчезли. Мы живем в эпоху, когда любой житель Земли может связаться с другим жителем моментально и в режиме реального времени, вне зависимости от того, на каких континентах они находятся. Мир стал более горизонтально ориентированным, а потому и электронная коммерция, которая когда-то пугала многих людей (считалось, что это убьет традиционную торговлю), ускорила трансграничное движение капитала настолько, что экономисты просто-напросто не успевают оценить все тенденции на мировых рынках, а юристы из-за невозможности контролировать такие процессы не способны создать какой-либо адекватный правовой механизм для гарантии защиты прав пользователей и потребителей.

Однако и это не вся картина. Сами IT-инженеры не всегда понимают, как могут воспользоваться их изобретениями: вряд ли криптовалюты создавались для отмывания денег и финансирования терроризма.

Появление соцсетей также резко изменило мировую экономику. Селфи в Инстаграмм раскрутил текстильную промышленность и изменил ее структуру ввиду того, что постоянно фотографироваться в одной одежде никто не станет, а потому резко повысился спрос на дешевую одежду с низким качеством.

Во всей этой истории криптовалюты, основанные на децентрализованных технологиях блокчейн, стали естественным продолжением этой тенденции, которая подвела нас к очередной глобальной трансформации. Теперь становится ясно, что те цифровые платформы, которые связывают большинство людей, и станут платформами для платежей.

Например, в России и СНГ мы вряд ли найдем банк, у которого будет столько же клиентов, сколько пользователей сети ВКонтакте или Яндекс, а Фейсбук и Гугл в мире вообще похожи на американский доллар по масштабам. С появлением цифрового доллара мировая валютная система, вероятно, не сильно изменится в части доли транзакций, номинированной в резервной валюте. Компетенции американских технологических корпораций позволят ФРС сохранить свое абсолютное превосходство в мировой цифровой валютной системе.

Однако самое интересное то, что здесь роль будут играть еще и языки, и мы видим, что популярность английского языка, Фейсбука и доллара между собой коррелируют.

Цифровой российский рубль по той же причине останется главной валютой для платежей в СНГ, так как все IТ компании в этом регионе преимущественно русскоязычные. Более того, развитие онлайн платформ на тюркских языках, четверть носителей которых живет в России, четверть в других странах СНГ и почти половина в одной только Турции, вероятно, сблизит и свяжет эти страны.

Все эти тенденции показывают, что, как и всегда было в истории, славянские и тюркские народы будут интегрированы. Наконец, в таком горизонтально ориентированном мире вряд ли будет разница, кто разработает более совершенные технологии – в англоязычной среде либо на языках тюркских и славянских народов. Эти платформы будут, вероятно, двуязычными. Как и сейчас, спрос на валюту, ее курс и динамика цен будут зависеть от языка общения, географической близости, наличия дешевого сырья и электроэнергии, а самое главное – технологий.

По этой причине, нам придется дружить и сотрудничать с теми, кого мы понимаем без переводчиков, потому что цифровая экономика требует цифровых валют, цифровой мир ломает вертикаль власти, а политические разногласия и войны, наконец, могут стать бесполезными.