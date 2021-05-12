Тендер по установке систем безопасности в 500 учреждениях Казани, среди которых школы, детские сады и институты, в 2020 году выиграла компания «Ваша безопасность», которая, по сведениям Baza, принадлежит сыну экс-главы УФСБ по Татарстану Динара Хамитова.

Совладельцами компании являются Ольга Золотова и Данил Динарович Хамитов, который является предполагаемым сыном Хамитова, возглавлявшего УФСБ России по Татарстану с 2014 по 2020 год. Данил Хамитов и Динар Хамитов также были зарегистрированы в одной квартире в Казани.

Данил Хамитов стал совладельцем (25%) ООО «Ваша безопасность» практически одновременно вместе с назначением отца советником президента Татарстана Рустама Минниханова в прошлом году.

В 2020-м Департамент телекоммуникационных технологий столицы Татарстана провел тендер «на организацию контроля и управления доступом на объекты социальной инфраструктуры» в полутысяче общественных учреждений.

Подрядчик должен был организовать проход по карточкам на территорию школ, карточки нужно было прикладывать на входе в здание или у калитки.

Общая сумма данного контракта: ₽15,2 миллиона на два года, или ₽7,2 миллиона на 2020 год, ₽8 миллионов – на 2021-й. То есть на одну школу выделено около ₽15 тысяч в год, и это все расходы на безопасность школ, которые можно найти по госзакупкам, отмечает издание.

С 2017 года компания «Ваша безопасность» получила по госконтрактам около ₽60 миллионов. Несмотря на это, в прошлом году прибыль компании составила всего ₽987 тысяч, а годом ранее она и вовсе показала убыток в ₽28,7 миллиона.

Примечательно, что гимназия № 175, где 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев устроил стрельбу и убил 9 человек, не заключала контракты на охрану с 2011 года.

Руководитель екатеринбургского центра «Трансперенси Интернешнл – Россия» Екатерина Петрова заявила, что контракты на охрану не заключаются ни в одной из обычных школ в Казани, кроме одной школы олимпийского резерва.

При этом Петрова нашла контракт на охрану загородного комплекса «Боровое Матюшино» Управления делами президента республики Татарстан на сумму более ₽29 миллионов. По ее словам, такие контракты заключаются ведомством ежегодно.