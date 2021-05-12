Джо Байден, похоже, не намерен отставать от Дональда Трампа в «сделках века». Не прошло и полгода с момента его инаугурации, как новый президент США принял ряд судьбоносных решений. Первое из них, например, продление договора СНВ-3 о стратегических вооружениях с Россией. Другим важным вердиктом стало обнародование доклада Национальной разведки об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогги, что подорвало отношения Байдена с королевским домом КСА, потому что виновником преступления позиционируется кронпринц Мухаммед бин Салман. Третье историческое решение – признание событий 1915 года в Османской империи «геноцидом армян».

Хотя 49 из 50 штатов признали «геноцид» и соответствующее заявление в декабре 2019 года сделал Сенат, доселе президенты Соединенных Штатов избегали упоминания этого чувствительного для Турции термина, предпочитая «массовые убийства». Любая администрация в Белом доме осознавала моральные, политические и стратегические последствия подобного шага. Но Байден нарушил вековую традицию и поставил личные приоритеты выше государственных.

Демократ имеет многолетний опыт работы с армянской диаспорой США. В 1995-2007 годах он состоял в Группе по армянским делам Конгресса. На этом посту сенатор Байден не раз голосовал за проармянские резолюции. В частности, он поддержал поправку 907, запрещавшую предоставление Азербайджану помощи и продажу ему вооружения. Байден голосовал за выделение финансовой помощи Армении и самопровозглашенной «Нагорно-Карабахской Республике» в 1992-2008 годах.

Признавая «геноцид армян», Байден не лицемерит и подтверждает предположения о том, что он действительно является тем, за кого его принимали, – противником руководства Турции и сторонником ее ослабления. Резолюция Белого дома, конечно, никак не ослабит Турцию. Анкара как не признавала, так и не признает того, чего не было. И никаких юридических последствий заявление Байдена за собой не несет. Термин «геноцид» введен после Второй мировой войны и не имеет обратной силы. Акции по отношению к армянским мятежникам в Период мировой войны происходили не потому, что османы ненавидели армян, а потому что восстание поднимало именно армянское население. Турция давно открыла свои архивы, Армения не делает того же самого, ибо боится признания массовых расправ армян над мусульманским населением. И к тому же Ереван до сих пор не подает на Анкару в международный суд.

Резолюция Байдена ударит по американо-турецким отношениям, подорвет и без того ослабленное доверие между руководством двух стран НАТО. При этом говорить о полном разрыве не приходится. Турецко-американский альянс и так находится в состоянии перманентного кризиса как минимум последние 5-6 лет. По целому комплексу причин. Во-первых, Вашингтон спонсирует внешних противников президента Турции, поддержал путчистов в 2016 году и оппозиционные партии во главе с республиканцами. Во-вторых, США поддерживают террористов из ОНС в Сирии, разместив в Заевфратье свои военные базы. ОНС – продолжение террористической РПК, угрожающей единству Турции. Анкара провела две военные операции («Оливковая ветвь» и «Источник мира»), чтобы обезопасить свои южные и юго-восточные рубежи от террористической угрозы. Вашингтон, официально признавая РПК террористической организацией, критиковал военные кампании ВС Турции в Сирии против ОНС.

Дополнительную «головную боль» для США создают попытки Эрдогана проводить независимую внешнюю политику. Турецкий президент выстраивает стратегическое партнерство с Россией, договариваясь с Владимиром Путиным по ключевым конфликтным зонам, начиная сирийским Идлибом, заканчивая Ливией и Нагорным Карабахом. По всем трем регионам у Путина и Эрдогана имеются соответствующие сделки по регулированию этих конфликтов. В Сирии (Идлиб и Заевфратье) российские и турецкие военные полиции проводят совместное патрулирование с целью гарантии перемирия. В Карабахе (Агдаме) создан совместный российско-турецкий мониторинговый центр за соблюдением режима прекращения огня. В Ливии турки и русские организовывали встречу с участием враждующих фракций — ПНС и ЛНА. Кроме того, Россия и Турция успешно финализируют торгово-экономические проекты, как продажа российских систем ПВО С-400, газопровод «Турецкий поток» и АЭС «Аккую». Все эти проекты, мягко говоря, не устраивают США. Два первых уже находятся под американским санкциями.

И последний пункт, который нервирует США, – готовность Турции идти наперекор НАТО (вещь неслыханная для остальных членов альянса) во имя своих экономических интересов и интересов безопасности. Эрдоган это продемонстрировал несколько раз: во время трех военных операций в Сирии («Оливковая ветвь», «Источник мира» и «Весенний щит»), при защите турецким военным флотом разведки газа в Средиземноморье (инцидент с французским фрегатом летом 2020 года), при покупке С-400 под угрозой санкций США и при поддержке Азербайджана в ее военной операции по восстановлению суверенитета над Карабахом и семью оккупированными районами.

Решение Байдена по «геноциду» – тактически компенсация пассивной роли США во время-Карабахской войны, а стратегически – проявление истинного отношения Америки к турецкой цивилизации. Резолюция Байдена вызывает недоумение у Анкары, но принципиально ничего не меняет. Союз Турции и США стоит под вопросом по ряду причин. Не исключено, что Анкара в скором времени начнет наносить ответные удары, например, попросив Америку убрать своих военных с базы Инджирлик, как это произошло пару лет назад с бундесвером.