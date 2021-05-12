Тема долгов последние несколько лет поднимается в российских СМИ в ключе, какие страны должны РФ и сколько она, к недовольству своих граждан, «прощает» внешних долгов. Так, за последние 20 лет Россией было списано порядка $140 млрд только крупных кредитов, что, безусловно, имеет свою подоплеку: предлагаемый эквивалент зачастую более ценен, чем денежные средства. Однако 10 мая в прессе появилась информация о том, что ряд стран выдвинули или собираются выдвинуть России свои денежные претензии. И здесь тоже своя подоплека: представители этих стран аргументируют свою позицию и ждут, что Россия не просто признает долг, а признает свою ответственность.

Чехия – более 47 млн долларов

10 мая министр финансов Чехии Алена Шиллерова заявила, что страна намерена взыскать с России более $47 млн. Эти деньги должны стать компенсацией за последствия двух взрывов, которые произошли в 2014-м на складах боеприпасов в деревне Врбетице. О причастности российских спецслужб к ним чешские власти заговорили еще за три недели до этого: 17 апреля они объявили о решении выслать из страны 18 российских дипломатов, которые были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Одновременно с этим чешская полиция объявила в розыск двух граждан России – Александра Петрова и Руслана Боширова, имена которых давно на слуху в медийном пространстве: в Британии этих людей подозревают в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году. Россия все обвинения отрицает. В качестве ответной меры по отношению к той же Чехии министерство иностранных дел России тут же назвало персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

В своем заявлении чешский министр финансов Шиллерова уточнила, что требуемая компенсация соответствует нормам международного права и предупредила: «Если мы пойдем путем, например, компенсации ущерба в уголовном судопроизводстве, это займет очень много времени». Коллегу поддержал министр иностранных дел Чехии Якуб Кулханек. Он сообщил, что российская сторона будет привлечена к ответу после консультаций чешских властей с некоторыми из союзников.

В России эти слова чешских властей были встречены резко. «Они уже не знают, что им придумать, – прокомментировал требования о компенсации за взрывы и, соответственно, о признании причастности к ним первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ в отставке Владимир Джабаров. – С какой стати мы должны им что-то платить? Не было ни расследования, ни установления всех фактов. Никто им платить не будет, это абсурд».

«Это возмутительно с точки зрения тех стандартов, о которых говорят в Чехии, в Европе, о том, что можно наказывать человека или юридическую организацию только за доказанные правонарушения, – заявил член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. – В данном случае они, ничего не доказав и голословно обвинив Россию в том, что произошло на складах во Врбетице, уже решили выдвигать финансовые иски к России». Он «абсолютно убежден в том, что Россия ничего выплачивать не будет». «У меня очень большая уверенность в том, что у Чехии не будет возможности доказать, что Россия имеет отношение к трагедии, которая произошла на этом складе», – добавил сенатор.

Нидерланды – сумма не озвучена

10 мая стало также известно, что кабинет министров Нидерландов подает в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) иск против России за ее роль в катастрофе рейса MH17 на востоке Донецкой области.

Речь идет об авиакатастрофе в небе над Донбассом, которая произошла в 2014 году и унесла жизни всех 298 пассажиров рейса Амстердам-Куала-Лумпур «Малайзийских авиалиний», в том числе членов экипажа. Среди погибших – большинство граждан европейских государств и Юго-Восточной Азии, 17 национальностей. Пассажирский самолет сбила ракета комплекса, который, как установили независимые СМИ и украинская разведка, российские спецслужбы передали сепаратистам самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

В заявлении правительства Нидерландов говорится: «Подавая эту, так называемую «жалобу государства», Кабинет (министров Нидерландов – прим. редакции) передает всю имеющуюся и соответствующую информацию о сбитом рейсе MH17 в ЕСПЧ. Содержание государственной жалобы одновременно передается в ЕСПЧ в рамках вмешательства Нидерландов в процедуру подачи индивидуальных жалоб ближайшими родственниками против России».

В других заявлениях в ЕСПЧ, в частности в заявлениях прошлого лета, отмечалось, что власти королевства придают большое значение продолжению переговоров с Россией, в рамках которых может быть найдено решение о компенсации «огромных страданий и ущерба», причиненных уничтожением лайнера. Однако ни тогда, ни сейчас сумма компенсации не была озвучена. Тем более, что расследование по делу MH17 не завершено, как говорят эксперты, по нему еще много работы. Судебные разбирательства идут в окружном суде Гааги.

Ранее подобные действия Нидерландов официальный представитель МИД России Мария Захарова предсказуемо называла еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям.

Прибалтика – миллиарды евро

Требования к России о денежной компенсации есть и у стран Прибалтики. Причем исчисляется она миллиардами евро. Так, в прошлом году страны Балтии в очередной раз подняли тему «советской оккупации», суть которой в том, что роль России во Второй мировой войне идентична роли нацистской Германии. И история это давняя: впервые о том, чтобы выставить Москве счет за оккупацию, задумалась Латвия, причем тогда, когда Союз еще даже не развалился. В ценах 1988 года, по ее расчетам, Россия задолжала Латвии не менее $46,6 миллиарда.

Литва и Эстония в последние годы также говорят о возможных компенсациях. В 2018 году Литовский центр изучения геноцида и сопротивления выступил с заявлением о том, что «в советское время Литва была донором Москвы, то есть давала больше средств, чем брала» и что «впереди еще много работы, дабы в точности высчитать всю сумму ущерба». В ответ на подобные притязания посол РФ в Литве Александр Удальцов в том же году заявил, что Москва тоже могла бы потребовать вложенные в республику средства. Таким образом выяснилось, что и Россия занимается своими подсчетами. Дипломат напомнил, что на момент вхождения в состав СССР Литва была аграрной страной с небольшим социально-экономическим потенциалом, фактически уничтоженным в годы войны.

В Эстонии идея взятия компенсации с России активно лоббируется с 2016 года. Но позиция Таллина не такая жесткая, как Вильнюса и Риги: по словам министра страны, долг может быть истребован «как в виде компенсации материального ущерба, так и в виде извинения». Однако в целом власти Эстонии относятся к этой идее прохладно.

Эксперты видят в материальных претензиях к России моральные и сводят их суть, в частности, к «политическому удовлетворению». Об этом говорил еще в 2004 году бывший на тот момент премьер-министром Латвии Индулис Эмсис. Он заявлял, что главная цель должна заключаться не в том, чтобы направить России иск о возмещении ущерба, а в том, чтобы убедить страну признать оккупацию, как это сделали другие государства. «Это должно быть главной задачей, и тогда мы также получим политическое удовлетворение», – говорил Эмсис.

Но в то же время литовский политолог Раймундас Лопата уверял, что Москва вряд ли перечислит деньги, потому что «символическое перечисление даже одного рубля в Банк Литвы станет знаком признания». Действительно, в вопросе о компенсациях важна не только имущественная сторона, но и морально-этическая. Эти вопросы, по всей видимости, будут еще долго омрачать отношения России с другими государствами.

Иран не стал считать

В 2009 году о советской оккупации вспоминал также Иран. Махмуд Ахмади Нежад, будучи на тот момент президентом Исламской Республики, говорил о пребывании на территории Персии (Ирана) войск союзников по антигитлеровской коалиции – СССР, США и Великобритании. Он поручал своей администрации вычислить ущерб, нанесенный стране пребывавшими на ее территории иностранными войсками. Однако тема не получила продолжения.