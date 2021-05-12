ПОЛИТИКА
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МВД РФ удалило ролик к юбилею своего руководителя после стрельбы в Казани
Поздравительный клип, где в метафоричной форме продемонстрированы успехи полиции под началом министра Владимира Колокольцева, был удален после того, как на него обратили внимание Telegram-каналы
МВД РФ удалило ролик к юбилею своего руководителя после стрельбы в Казани
Фото: ТАСС / Others
12 мая 2021 г.

Видеоролик МВД РФ, посвященный снижению преступности, который был опубликован в интернете примерно за час до того, как утром 11 мая в школе № 175 в Казани произошло массовое убийство, был изъят из сети, пишет Readovka.

Запись приурочили к 60-летнему юбилею министра внутренних дел Владимира Колокольцева, под началом которого «российские полицейские одна за другой одерживают «сухие» победы над преступниками».

Именно успех МВД символизируют голы, которые по сценарию ролика без остановки забивает футболист с надписью «Полиция» на спине. Видео сопровождается сообщениями о том, что с 2010 года в России снизились уличная преступность и смертность в дорожных авариях, а услуги МВД стали доступны онлайн.

После выхода ролика в общий доступ некоторые издания, в частности, Telegram-канал «Беспощадный пиарщик», предложили удалить запись.

По данным Readovka, МВД решило удалить поздравительный ролик «только после того, как на него обратили внимание Telegram-каналы».

В пресс-службе МВД изданию «Подъем» же сообщили, что не знали об исчезновении видео, поэтому пока не могут объяснить причину происходящего.

11 мая 19-летний Ильназ Галявиев с оружием вошел в школу № 175 в Казани, из которой он выпустился четыре года назад. За восемь минут своего пребывания он убил девять человек – семь школьников и двух учителей, свыше 20 человек получили ранения.

12 мая объявлен в Татарстане днем траура по погибшим в результате стрельбы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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