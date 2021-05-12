Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по поводу ситуации в Иерусалиме. Турецкий лидер отметил важность обсуждения вопроса отправки в Палестину международных сил для защиты мирных палестинцев.

«Совету безопасности ООН следует вмешаться в ситуацию в Палестине, пока кризис не приобрел еще большие масштабы, и дать четкое послание с требованием от Израиля прекратить атаки», – приводит агентство Anadolu слова Реджепа Тайипа Эрдогана.

Глава государства подчеркнул, что демонстрация единства позиции Турции и России по событиям в Иерусалиме является важным посланием.

Как сообщили в Кремле, в ходе беседы глав государств была отмечена принципиальная позиция России и Турции в поддержку двугосударственного решения палестино-израильского конфликта на основе общепризнанных международно-правовых норм, а также особая роль «квартета» международных посредников (Россия, ЕС, ООН, США) в содействии переговорному процессу.

Позже замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил СМИ, что Россия осуждает насилие в отношении мирных жителей в регионе, а также любые шаги, которые осложняют возможность перезапустить переговорный процесс по ближневосточному урегулированию.

В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выразил глубокие соболезнования в связи с трагическими событиями в школе в Казани 11 мая, просил передать слова сочувствия семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим.

На переговорах была затронута тема поставок вакцины от коронавируса «Спутник V» в Турцию, сообщила администрация турецкого лидера.

В завершение разговора Владимир Путин выразил Реджепу Тайипу Эрдогану и всему турецкому народу наилучшие пожелания по случаю предстоящего завершения священного для мусульман месяца Рамадан, указала пресс-служба Кремля. Также было подчеркнуто, что регулярный двусторонний диалог будет продолжен на различных уровнях.