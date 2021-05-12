В Турции в стамбульском районе Бешикташ археологи обнаружили десятки доисторических гробниц курганного типа при обследовании участка, отведенного под строительство новой станции метро, сообщает Hürriyet.

Находка датируется 3000-3500 годами до нашей эры. Это самые древние гробницы курганного типа, найденные в Турции и относящиеся к раннему бронзовому веку.

«Самые ранние найденные гробницы курганного типа датируются 3500 годом до нашей эры, то есть они относятся к эпохе, которую мы называем первым бронзовым веком в общепризнанной хронологии. В целом внутри и снаружи курганов, в грудах камней, было найдено 82 захоронения», – рассказал археолог Мехмет Али Полат.

По его словам, все гробницы уже вскрыты и задокументированы. Лишь в семи из них были погребены тела, в остальных 72 содержатся останки подвергшихся кремации трупов. Из-за хрупкости материала специалисты работают, используя стоматологические инструменты.

В самих гробницах было обнаружено несколько любопытных артефактов. Среди них выделяются две терракотовые фигурки, не похожие ни на один аналог бронзового века из известных местным археологам.

«На этих статуэтках нанесены какие-то символы. Мы провели небольшое исследование и установили, что это символы рунического алфавита. Подобные символы прослеживаются в культуре Винча в Румынии», – пояснил Полат.

Винча – неолитическая археологическая культура Юго-Восточной Европы, исчезнувшая около 4500 года до нашей эры. Обнаружение гробниц в Стамбуле способно раскрыть неизвестные подробности об этой культуре и ее миграции.

Археологи работают в районе Бешикташ с 2016 года: они ищут возможные археологические памятники и защищают их от повреждений при строительстве.

Ранее в античном городе Мастаура в районе Назилли (турецкая провинция Айдын) была обнаружена арена, похожая на римский Колизей. Она могла принимать гладиаторские бои c примерно 20 тысячами зрителей.