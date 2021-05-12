Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил соотечественников и исламский мир со священным праздником мусульман - окончанием поста месяца Рамадан (Ураза-байрам, Ид аль-фитр). В своем видеообращении по случаю праздника глава государства выразил надежду на то, что Турция преодолеет возникшие на фоне пандемии коронавируса трудности и впереди страну ожидают светлые дни.

«Мы применим все необходимые средства против угрозы пандемии, включая вакцинацию. Мы действуем с осознанием того, что это сложное испытание, но за ним – светлое будущее», – отметил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что после праздников Рамадан пандемия в Турции будет взята под контроль, правительство предпримет шаги по нормализации ситуации.

«Мы решим нынешние проблемы так же, как и 20 лет назад, когда из хрупкой с политической, экономической и социальной точки зрения страны мы превратили Турцию в страну, которая сегодня имеет право голоса в регионе и мире», – сказал глава государства.

«Почти за каждым инцидентом в нашем регионе стоит намерение отдалить Турцию от ее целей, лишить страну достижений. Это неоспоримый факт», – добавил Эрдоган.