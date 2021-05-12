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Глава МИД Турции: Палестинцев должны защитить международные миротворческие силы
Министр иностранных дел Турции во время своего визита в Саудовскую Аравию осудил нападение Израиля на мирных палестинцев и призвал ООН и Организацию исламского сотрудничества приложить все усилия для прекращения эскалации насилия, вплоть до ввода международных миротворческих сил. #Турция #Палестина #ООН
Глава МИД Турции: Палестинцев должны защитить международные миротворческие силы / Others
12 мая 2021 г.
Истории
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