12 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Глава МИД Турции: Палестинцев должны защитить международные миротворческие силы
Министр иностранных дел Турции во время своего визита в Саудовскую Аравию осудил нападение Израиля на мирных палестинцев и призвал ООН и Организацию исламского сотрудничества приложить все усилия для прекращения эскалации насилия, вплоть до ввода международных миротворческих сил. #Турция #Палестина #ООН
Глава МИД Турции: Палестинцев должны защитить международные миротворческие силы / Others
Истории