Глава МИД Турции: Палестинцев должны защитить международные миротворческие силы

Министр иностранных дел Турции во время своего визита в Саудовскую Аравию осудил нападение Израиля на мирных палестинцев и призвал ООН и Организацию исламского сотрудничества приложить все усилия для прекращения эскалации насилия, вплоть до ввода международных миротворческих сил. #Турция #Палестина #ООН