Праздник Ураза-байрам 13 мая в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы пройдет без прихожан, сообщил сайт Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ. Молитва, на которую будут допущены только религиозные деятели из трех московских мечетей, будет транслироваться онлайн.

Председатель ДУМ РФ и Совета муфтиев России (СМР) муфтий Равиль Гайнутдин отправил в правительство Москвы уведомление о проведении религиозного мероприятия численностью участников до 100 тыс. человек. В ответ он получил письмо с напоминанием, что в столице продолжает действовать запрет на проведение массовых собраний. Заместитель руководителя департамента региональной безопасности Москвы Василий Олейник сообщил, что «организаторы и иные участники» массовой молитвы «могут быть привлечены к ответственности».

«Безусловно, мы опечалены тем, что в Москве и ряде других городов России из-за пандемии нет возможности собраться всей уммой (общиной) на праздничную молитву и ощутить прекрасные чувства сплочения уммы в едином порыве и праздничном воодушевлении. Да послужат утешением для нас слова Всевышнего Аллаха: «Кто сохранит жизнь человеку, тот словно сохранит жизнь всем людям». Ведь в отказе от посещения мечети в день праздника по веской и уважительной причине наше основное намерение – сохранить жизни, не стать причиной новых заражений и смертей!» – говорится в поздравлении Равиля Гайнутдина.

В то же время муфтий признался в интервью «Коммерсанту», что ему «больно видеть почти пустой зал Соборной мечети». Даже в годы Второй мировой войны мусульмане молились свободно и коллективно, заполнив и саму мечеть, и ее двор, напомнил Равиль Гайнутдин.

При этом в течение Рамадана запрета на коллективные таравих-намазы в мечетях Москвы не было. Проводятся и массовые пятничные молитвы.

По последним оценкам, в России проживают не менее 20 млн мусульман. В регионах Северного Кавказа, Татарстане и Башкортостане дни празднования Ураза-байрам объявлены выходными – от одного до трех дней.

В некоторых регионах продолжают действовать ограничения в связи с пандемией коронавируса: так, в Ингушетии пожилым людям рекомендовано соблюдать режим самоизоляции.

В то же время на Пасху, которую православные христиане отметили 2 мая, храмы Москвы были открыты, но для прихожан действовал ряд ограничений. В частности, было требование соблюдать масочный режим и дистанцию в полтора метра. В столичном управлении Роспотребнадзора лишь советовали москвичам старше 65 лет и горожанам с хроническими заболеваниями отметить праздник дома или на открытом воздухе.