ПОЛИТИКА
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Ортодоксальные иудеи вместе с мусульманами вышли в поддержку Палестины
Массовые акции против насилия Израиля в отношении палестинцев, нападений на палестинские города и святыни ислама прошли в США, Великобритании, Испании, ФРГ, Пакистане, Судане и Турции. Среди участников были ортодоксальные иудеи, которые осуждают преступления сионистского режима. #Иерусалим #Израиль #протесты
Ортодоксальные иудеи вместе с мусульманами вышли в поддержку Палестины / Others
12 мая 2021 г.
Истории
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