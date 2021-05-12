Ортодоксальные иудеи вместе с мусульманами вышли в поддержку Палестины

Массовые акции против насилия Израиля в отношении палестинцев, нападений на палестинские города и святыни ислама прошли в США, Великобритании, Испании, ФРГ, Пакистане, Судане и Турции. Среди участников были ортодоксальные иудеи, которые осуждают преступления сионистского режима. #Иерусалим #Израиль #протесты