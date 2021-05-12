Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не раз в последние дни отрицала изучение варианта с наземной операцией в секторе Газа, однако её действия «на земле», включая стягивание большого числа резервистов и бронетехники к пограничным районам, говорят об обратном. В 2014 году израильский режим проводил наземную операцию, но она не принесла никакого эффекта: палестинское сопротивление до сегодняшнего дня с решимостью отстаивает права тех, кто оказался под пятой израильской поселенческой политики.

Стойкость защитников сектора Газа в условиях диспаритета сил израильские и западные аналитики пытаются оправдать «рукой Ирана», которая невидимо помогает блокированному анклаву. Повод для этого не могут не давать отлаженные дипломатические контакты между рядом палестинских фракций и Тегераном, а также публичные выступления командиров. Так, накануне экспертная среда обсуждала то, что палестинский «Исламский джихад» в видеообращении выразил благодарность «оси сопротивления» и в первую очередь Ирану за оказание помощи в ракетных технологиях.

Иранские рецепты

Повод для разговоров об «иранском следе» не могут не добавлять арсеналы сил, защищающих сектор Газа. Израильская пресса приводит данные разведки, что ХАМАС и «Исламский джихад» могут простреливать глубокие участки территории. По этим сведениям, в их руках есть десятки ракет с дальностью 100-160 км, которые могут долетать до северных городов Израиля. Ещё в 2014 году израильтяне перехватывали в Красном море ракеты М-302 «земля-земля» сирийского производства, которые имеют радиус поражения от 90 до 160 км.

«Экспортными» наименованиями на складах ХАМАС и «Исламского джихада» считаются сотни иранских «Фаджр-5» и «Фаджр-3». Их радиус действия – до 75 км. По-прежнему популярны в Газе самодельные ракеты «Кассам» и 122-милиметровые снаряды «Град» российского производства. В последнее время большие опасения у израильтян связаны с применением обладающих массивной боеголовкой ракет «Буркан», которые пригодны исключительно для обстрелов приграничных районов, но способны вызывать масштабные разрушения.

Долгое время, до 2014 года поставки в Газу оружия действительно проводились не без участия внешних сил контрабандным путем через тоннельную систему на границе с Синаем. Однако новое руководство в Египте ликвидировало почти все пограничные тоннели. Многое для блокады палестинского анклава сделал и Израиль. Эксперты утверждают, что доставить снаряды в Газу сейчас крайне тяжело: экспортировать можно исключительно технологии и рецепты создания ракет. Производство тех же «Бадр-3» давно локализовано в Газе.

Примечательно то, что во время недавнего обмена ударами члены ХАМАС применили против военного внедорожника израильтян, стоявшего у поселка Натив-а-Асара на границе с Газой, российский противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Корнет», в результате чего погиб израильский военнослужащий. Умение использовать глубинные ресурсы старого потенциала, вероятно, и объясняет устойчивость палестинских формирований перед натиском врага.

Брешь в противоракетном щите

Израильские аналитики признают, что возможности ЦАХАЛ в сдерживании ответного огня палестинских фракций на сегодняшний день крайне ограничены. Свой предел, считают они, имеет и использование тактической системы ПРО «Железный купол», эффективность которой существенно снижается в условиях массированного залпа и перенапряжения средств противовоздушной обороны. Если Израиль в нынешних условиях столкнется с синхронным огнем еще и с северного фронта (Ливан), то коллапса в сфере безопасности не избежать, полагают эксперты. Нетрудно понять, что одна из общепризнанно сильнейших армий мира, имеющая на вооружении продвинутые системы, обсуждает сценарий наземной операции потому, что ее авиационных и артиллерийских ресурсов не хватает для того, чтобы навязать палестинским командирам свои правила.

Если прибавить к этому гипотезу о готовности Ирана деятельно поддержать палестинское сопротивление, то вероятность открытия ливанского фронта и окружение израильтян кольцом фронтов довольно велика. Неслучайно на минувшей неделе верховный аятолла Али Хаменеи заметил, что за последние годы расстановка сил заметно изменилась в пользу защитников сектора Газа. Если раньше палестинская молодежь брала в руки камни, чтобы отстоять право на самооборону, то сейчас в ее руках есть ракетные технологии, напомнил рахбар. Это делает победу от Израиля недосягаемой, выразил уверенность Хаменеи.

Конечно, такие заявления не могут не лить воду на мельницу сторонников идеи об иранской руке в палестино-израильском столкновении, однако отрицание субъектности и самостоятельности палестинских формирований, наладивших собственное оборонное производство, будет означать, что Израиль ищет оправдание своему военному бессилию.