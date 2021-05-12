12 мая 2021 г.
ПОЛИТИКА
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В Крыму во время обыска российские силовики застрелили гражданина Узбекистана
Сотрудники ФСБ застрелили гражданина Узбекистана Наби Рахимова во время обыска в пригороде Симферополя в аннексированном Крыму. Они заявили, что тот оказывал сопротивление и начал отстреливаться. Однако по словам правозащитников, никаких подтверждений этому нет. #НабиРахимов #застрелили #беженец
В Крыму во время обыска российские силовики застрелили гражданина Узбекистана / Others
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