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Премьер Мишустин выступил против запрета россиянам отдыхать за границей
Глава российского кабмина не поддерживает идею ограничения возможностей поездок граждан на отдых за границей. Он считает, что завоевывать туристов следует качеством предлагаемых услуг
Премьер Мишустин выступил против запрета россиянам отдыхать за границей
Фото: Reuters / Others
12 мая 2021 г.

Ограничивать российских граждан в праве отдыхать за рубежом – неправильный путь, который может привести к ограничению конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция велась на YouTube-канале нижней палаты парламента.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, все-таки не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то», – сказал Мишустин. Кроме того, по мнению премьер-министра, такие меры могут снизить конкуренцию.

«Мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», – сказал Мишустин.

Премьер предположил, что у всех присутствующих в зале парламентариев есть «любимые точки в стране». «Есть замечательные места, в которых мы с удовольствием проводим время, и которые не за счет ограничений, а именно [за счет] конкуренции и тем, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать. Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа», – сказал председатель правительства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном – от 10% до 15%, при пессимистичном – премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный – не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.

Ранее ввести ограничения для россиян на выезд за границу в виде так называемого выездного сбора предлагал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, эта мера должна привлечь в регионы деньги, «которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны».

Комиссия Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой является сам Кожемяко, в конце апреля включила предложение ввести «выездной сбор» в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству, писал РБК.

Инициатива о введении «выездного сбора» правительством не рассматривается, заверила тогда представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Тогда эту инициативу раскритиковали туроператоры. В Российском союзе туриндустрии заявили, что такие предложения противоречат положениям Конституции страны о праве на свободу передвижения. В организации отмечали, что подобные ограничительные меры могут привести к недобросовестной конкуренции, поскольку Россия будет брать деньги за выезд из страны, при том, что другие страны такого не делают.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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