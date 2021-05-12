Ограничивать российских граждан в праве отдыхать за рубежом – неправильный путь, который может привести к ограничению конкуренции. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с отчетом правительства. Трансляция велась на YouTube-канале нижней палаты парламента.

«Ограничение свободы передвижения наших граждан – это, наверное, все-таки не совсем правильный путь. Мало ли по каким причинам человек захочет отдохнуть где-то», – сказал Мишустин. Кроме того, по мнению премьер-министра, такие меры могут снизить конкуренцию.

«Мы должны делать в первую очередь хорошие, качественные инфраструктурные объекты туризма, чтобы нам захотелось туда поехать», – сказал Мишустин.

Премьер предположил, что у всех присутствующих в зале парламентариев есть «любимые точки в стране». «Есть замечательные места, в которых мы с удовольствием проводим время, и которые не за счет ограничений, а именно [за счет] конкуренции и тем, что там просто хорошо, дают нам возможность туда поехать. Мы стремимся, чтобы у нас были лучше условия, и предстоит огромная работа», – сказал председатель правительства.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что при оптимистичном сценарии развития ситуации с коронавирусом, когда возникает конкуренция с выездными направлениями и между регионами, цены на отдых в России в среднем по стране могут повыситься до 10%, при умеренно-оптимистичном – от 10% до 15%, при пессимистичном – премиальный сегмент туризма повысит цены, бюджетный – не будет повышать, а эконом будет «подстраиваться» под конъюнктуру рынка и спроса.

Ранее ввести ограничения для россиян на выезд за границу в виде так называемого выездного сбора предлагал губернатор Приморья Олег Кожемяко. По его словам, эта мера должна привлечь в регионы деньги, «которые сегодня вывозятся за пределы нашей страны».

Комиссия Госсовета по туризму, физической культуре и спорту, председателем которой является сам Кожемяко, в конце апреля включила предложение ввести «выездной сбор» в список мер по поддержке туризма, которые рекомендует рассмотреть правительству, писал РБК.

Инициатива о введении «выездного сбора» правительством не рассматривается, заверила тогда представитель курирующего туризм вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Тогда эту инициативу раскритиковали туроператоры. В Российском союзе туриндустрии заявили, что такие предложения противоречат положениям Конституции страны о праве на свободу передвижения. В организации отмечали, что подобные ограничительные меры могут привести к недобросовестной конкуренции, поскольку Россия будет брать деньги за выезд из страны, при том, что другие страны такого не делают.