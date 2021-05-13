В поздравлении, опубликованном на сайте Кремля, говорится: «Завершился священный месяц Рамадан, и российские мусульмане с радостью встречают светлый долгожданный праздник. Испокон веков Ураза-байрам отмечается добрыми делами и заботой о нуждающихся, олицетворяет стремление людей к самосовершенствованию. Последователи ислама в России с огромным уважением относятся к многовековым историческим, религиозным, культурным традициям предков, бережно передают их из поколения в поколение.

Мусульманские организации активно участвуют в жизни страны, укрепляют взаимодействие с государственными и общественными структурами, уделяют неустанное внимание благотворительным, образовательным, просветительским инициативам. И конечно, особо отмечу их востребованную, истинно подвижническую деятельность, которая в нынешнее сложное время помогает людям выстоять, справиться с трудностями».

Как уже ранее сообщалось, проведение праздника Ураза-байрам в Соборной, Исторической и Мемориальной мечетях Москвы было намечено без прихожан в связи с действующими в стране карантинными мерами, согласно которым организаторы и участники массовых религиозных мероприятий «могут быть привлечены к ответственности».

В связи с этим в рамках мер по борьбе с эпидемией в Московской соборной мечети в столице собралась община, состоящая только из религиозных деятелей. Равиль Гайнутдин, председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации и Совета муфтиев, зачитал послание президента России Владимира Путина, премьер-министра России Михаила Мишустина и мэра Москвы Сергея Собянина по случаю празднования Рамадана для мусульман в России. Позже община, состоящая из религиозных деятелей, совершила праздничный намаз в масках в соответствии с правилами соблюдения социальной дистанции.

Молитва и проповедь праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) транслировались в прямом эфире в Интернете, а затем записывались на пленку на государственном телеканале «Россия-1».