Турция продолжает свои инициативы по мобилизации всех соответствующих международных институтов, в частности Организации Объединенных Наций и Организации Исламского Сотрудничества, для поддержки Палестины в борьбе с нападениями Израиля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган на настоящий момент провел телефонные переговоры с главами государств и правительств почти 20 стран от Пакистана, Кувейта до Алжира.

Президент призвал лидеров, с которыми он встречался, принять эффективные совместные меры против нападений и притеснений Израиля против мечети Аль-Акса, Иерусалима, Газы и палестинских мусульман. Первый контакт в этом направлении был установлен с президентом Палестины Махмудом Аббасом и главой Политбюро ХАМАС Исмаилом Хенийе.

Также были проведены переговоры с президентом РФ Путиным, Эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамед Аль Сани, Королем Иордании Абдаллой II, Эмиром Кувейта Шейхом Неввафом аль-Ахмед аль-Джабир ас-Сабахом, Королем Малайзии Султаном Абдуллой Риаятуддин Аль-Мустафа Биллах Шахом, президентом Индонезии Джоко Видодо, президентом Алжира Абдулмеджидом Теббуном, президентом Узбекистана Шевкетом Мирзиёевым, премьер-министром Пакистана Имраном Ханом, президентом Турецкой республики Северного Кипра Эрсином Татаром, президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, президентом Афганистана Эшрефом Гани, премьер-министром Ирака Мустафой Казими, президентом Нигерии Мохаммаду Бухари, премьер-министром Ливии Абдулхамидом Дибейбе, султаном Омана Хейсемом бин Тариком и бывшим премьер-министром Малайзии Махатхиром Мухаммедом, в которых обсуждалась ситуация с нападениями Израиля на Палестину.

Послания президента Эрдогана

Во время переговоров президент Эрдоган заявил, что он самым суровым образом осуждает жестокость, причиненную палестинским мусульманам и характеризует нападения Израиля как «террор». Также сообщил, что Турция на всех уровнях предпринимает попытки мобилизовать весь мир, особенно исламский, чтобы остановить терроризм и оккупацию Израилем Палестины. Президент Эрдоган подчеркнул, что Турция всегда будет поддерживать дело Палестины, своих палестинских братьев и защищать достоинство Иерусалима, отметив, что незаконные и бесчеловечные нападения Израиля являются, по сути, угрозой для всех мусульман. Эрдоган сказал, что нападения Израиля должны быть немедленно прекращены, международное сообщество должно решительно отреагировать на эти нападения, приняв конкретные меры против незаконных действий и поддержав Палестину.

Президент Эрдоган заявил, что Совету Безопасности Организации Объединенных Наций важно подключиться к этому вопросу до того, как кризис разрастется, и что следует проработать идею отправки международных сил защиты в регион для защиты палестинского гражданского населения. Кроме того, в соответствии с инструкциями президента Реджепа Тайипа Эрдогана, Управление по делам религий организовало «Экстренную встречу в Иерусалиме» с повесткой дня «Масджид аль-Акса и Иерусалим» с участием министров по делам религии, председателей религиозных комитетов и главных муфтиев стран. На встрече была выдвинута общая позиция относительно защиты святости Иерусалима и прекращения преследований палестинских мусульман.