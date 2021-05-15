ПОЛИТИКА
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Ракетный удар по офисам Associated Press и «Аль-Джазира» в Газе
Ракетный удар Израиля по зданию, в котором находились офисы агентства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира». Перед нанесением авиаудара Армия обороны Израиля отвела час на эвакуацию из здания. Кроме офисов агенства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира», в обрушившемся здании в Газе, были расположены также медпункты, адвокатские конторы и жилые квартиры
Ракетный удар Израиля по зданию, в котором находились офисы агентства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира». Перед нанесением авиаудара Армия обороны Израиля отвела час на эвакуацию из здания. Кроме офисов агенства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира», в обрушившемся здании в Газе, были расположены медпункты, адвокатские конторы и жилые квартиры / Others
15 мая 2021 г.
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