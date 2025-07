Ракетный удар Израиля по зданию, в котором находились офисы агентства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира». Перед нанесением авиаудара Армия обороны Израиля отвела час на эвакуацию из здания. Кроме офисов агенства Associated Press и телеканала «Аль-Джазира», в обрушившемся здании в Газе, были расположены медпункты, адвокатские конторы и жилые квартиры / Others