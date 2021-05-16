Италия: тысячи людей вышли на пропалестинскую демонстрацию в Болонье Description: Тысячи людей вышли на улицы итальянской Болоньи в рамках демонстрации в поддержку Палестины. Такие акции идут по всему миру на фоне эскалации насилия Израилем. Как минимум 174 палестинца погибли, около 1200 получили ранения в результате ударов израильской армии по сектору Газа / Others