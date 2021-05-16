ПОЛИТИКА
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Италия: тысячи людей вышли на пропалестинскую демонстрацию в Болонье
Тысячи людей вышли на улицы итальянской Болоньи в рамках демонстрации в поддержку Палестины. Такие акции идут по всему миру на фоне эскалации насилия Израилем. Как минимум 174 палестинца погибли, около 1200 получили ранения в результате ударов израильской армии по сектору Газа
Италия: тысячи людей вышли на пропалестинскую демонстрацию в Болонье Description: Тысячи людей вышли на улицы итальянской Болоньи в рамках демонстрации в поддержку Палестины. Такие акции идут по всему миру на фоне эскалации насилия Израилем. Как минимум 174 палестинца погибли, около 1200 получили ранения в результате ударов израильской армии по сектору Газа / Others
16 мая 2021 г.
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