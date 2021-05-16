Глава Чечни Рамзан Кадыров 9 мая на своей странице во «ВКонтакте» сообщил: командир полка полиции специального назначения МВД по Чечне Замид Чалаев удостоился звания Героя РФ, его личная отвага и мужество позволили покончить с последней в регионе организованной бандгруппой, возглавляемой Асланом Бютукаевым. Кадыров, правда, не уточнил, какого числа произошло награждение. Указ об этом нигде не опубликован, включая официальные площадки Кремля. Не первый раз Герои РФ награждаются тайно. За последние 20 лет стало обычной практикой присваивать высшие награды без огласки. Но это касается и других документов, не имеющих какого-либо грифа, но затрагивающих чувствительные сферы, о которых налогоплательщикам, по мнению Кремля, лучше не знать.

Причины тайных наград

Действительно, на официальном сайте 9 мая нет указа президента о присвоении Замиду Чалаеву звания Героя РФ. Последний указ о награждении госнаградами РФ датируется 4-м мая. В опубликованном в тот день списке «за большой вклад и борьбу с коронавирусной инфекцией (COVID-19), самоотверженность, проявленную при исполнении служебного долга» отмечены врачи, медицинские сестры и кастелянши, а также работники управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

СМИ не раз обращали внимание на то, что указы президента о награждении и другие документы, которым присваиваются номера, часто не публикуются в открытом доступе. И даже озвучили свои варианты, о чем это может говорить. Вариант первый: внимание президента стабильно распределено таким образом, что треть его решений касаются вопросов, которые регулируют организацию военной деятельности и ВПК, и подобных вопросов и не затрагивают напрямую жизнь обычных граждан. Вариант второй: треть решений имеют такое содержание, что общество не одобрило бы их, если бы они стали публичными. Другие причины, утверждают журналисты, придумать сложно.

Секретные герои России

Российская пресса уже несколько лет составляет целые списки так называемых «Тайных героев России». Например, в 2018-м носителями высшей государственной награды стали первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов. Высоким званием был отмечен их вклад в разработку новых видов вооружений во время работы, соответственно, гендиректором госкорпорации «Росатом» и заместителем министра обороны по вооружению. Указы об их награждении также не были опубликованы.

В 2013-м в СМИ появлялась неофициальная информация о том, что в 2012-м званием Героя РФ был награжден бывший министр обороны Анатолий Сердюков, проходивший сначала подозреваемым, а потом свидетелем по делу о хищениях в Минобороны. Но эту информацию опроверг источник в администрации президента РФ.

Большой резонанс в прессе случился вокруг тайного награждения генерального директора госкорпорации «Ростех» Сергея Чемизова. Он был удостоен звания Героя РФ в 2019-м «за существенный вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса и повышение обороноспособности страны». Награжденному также вручается знак особого отличия – «Золотая Звезда» и сопровождающая грамота о присвоении звания. Кроме того, на родине Героя основании отдельного указа президента может быть установлен его бронзовый бюст. Если это произойдет, то бюст, например, Чемезова появится в городе Черемхово Иркутской области.

Но это не все привилегии. Носителям высшей государственной награды полагается ежемесячная индексируемая выплата в 75 тыс. рублей, дополнительные деньги от региона (в Москве эта сумма составляет 25 тыс. руб.), дополнительное материальное обеспечение от Пенсионного фонда (почти 22 тыс. руб.), пенсионерам полагается повышенная пенсия. В итоге получается, что Герой России в Москве должен получать 122 тыс. руб. (без пенсии). Помимо этого, обладателю Золотой Звезды предоставляется множество льгот, в том числе освобождение от всех налогов и оплаты ЖКХ, бесплатное лечение во всех видах клиник, бесплатные санатории. Также звание обещает защиту от сокращений и дает дополнительный неоплачиваемый отпуск на три недели. В первых пунктах закона о статусе Героя РФ стоит право на первоочередное назначение обладателей этого звания руководителями и должностными лицами в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Кстати, в 2020-м звания Героя РФ получили только 5 человек, все награждения прошли официально. А общее число известных присвоений звания Героя Российской Федерации, по состоянию на 30 марта 2020 года, составляет 1113 человек, из них 485 Героям звание присвоено посмертно.

Другие тайные указы

Пожалуй, самый щедрый год тайных награждений менее высокого ранга оказался 2014-й. Тогда президент тайно наградил несколько сотен сотрудников информационных служб, которые «объективно освещали» процесс аннексии Крыма. В указе, о котором рассказал инсайдер из Кремля, были перечислены более 300 фамилий, причем 90 из награжденных работали корреспондентами. Но выше всего были оценены заслуги топ-менеджеров. Гендиректор НТВ Владимир Кулистиков, по сообщениям, получил орден «За заслуги перед Отечеством» II степени. Того же ордена, но IV степени, удостоены руководители Роскомнадзора Александр Жаров и ФГУП «Российская телевизионная и радиовещательная сеть» Андрей Романченко, первый заместитель гендиректора ВГТРК Антон Златопольский, главный редактор агентства «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин. Телеведущий Владимир Соловьев награжден орденом Александра Невского, Орден Почета достался гендиректору холдинга LifeNews Араму Габрелянову, первому заместителю гендиректора ИТАР-ТАСС Михаилу Гусману и главному редактору службы информации НТВ Татьяне Митковой.

Эксперты считают масштаб того награждения работников «информационного фронта» беспрецедентным и сравнивают его с другими: всего 11 журналистов были награждены за освещение вооруженного конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

В том же 2014 году также тайно были награждены бизнесмены и менеджеры компаний, которые участвовали в подготовке Олимпиады в Сочи. Указ о награждении не был опубликован, но состоялась торжественная церемония, и проходила она без прессы. Среди награжденных - владелец «Интерроса» Владимир Потанин и гендиректор «Розы Хутор» (структура «Интерроса») Сергей Бачин, президент Сбербанка Герман Греф и зампред правления банка Станислав Кузнецов, предправления «Газпрома» Алексей Миллер и заместитель гендиректора «Газпром социнвеста» Владимир Макаренко, президент РЖД Владимир Якунин и вице-президент компании Олег Тони, председатель совета директоров группы «Ренова» Виктор Вексельберг и президент ГК «Кортрос» (ранее «Ренова-стройгруп») Вениамин Голубицкий, председатель наблюдательного совета «Базэла» Олег Дерипаска и гендиректор ООО «Рогсибал» Яков Палант, совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Андрей Бокарев. В тот же день, по данным СМИ, были награждены за подготовку к Олимпиаде нескольких чиновников, в том числе занимавшие на тот момент посты вице-премьера Дмитрий Козак, министр спорта Виталий Мутко, руководитель оргкомитета «Сочи-2014» Дмитрий Чернышенко и председатель Олимпийского комитета России Александр Жуков. До Олимпиады многие думали, что после нее начнутся громкие посадки и уголовные дела из-за дорогого строительства, сорванных сроков и коррупционных скандалов, а вышло наоборот – почти всех наградили.

Интересно, что некоторые отмеченные тогда недоумевали и называли в кулуарах ситуацию с тайным награждением «странной»: их вроде бы наградили и признали заслуги, но сделали это из-под полы.

Также в СМИ есть списки вроде «Необычные обладатели президентских наград за неизвестные подвиги», но эти награды не являются секретными. Впрочем, и вышеперечисленные указы о наградах секретными не являются: просто они имеют статус «не для печати», чтобы не вызывать негативного общественного резонанса.

Проблемы наградной системы

В 2018 году журналисты «Ведомостей» решили посчитать, сколько указов президента оказываются непубличными. Выяснилось, что не публикуются в официальных источниках от четверти до трети президентских указов. Конкретных закономерностей журналисты не выявили. Им удалось получить общее количество указов за 2001-2018 годы. Получилось, что с 2001 по 2002 год на официальном интернет-портале правовой информации было опубликовано менее 60% от всех указов, что можно списать на давность. В период с 2003 по 2009-й доля опубликованных указов колебалась между 60 и 70%, в 2010-2013 годах поднялась до 72-76%, затем вернулась в диапазон 60-70%.

Информация «конфиденциального характера», которая позволяет не оглашать решения президента, у экспертов вызывает вопросы из-за того, что может трактоваться довольно широко. Действительно, часть непубличных указов могут оказаться ненормативными, как, например, награждение Чемезова. Общество даже согласится, что могут быть награждены отдельные строго засекреченные люди, проявившие себя геройски в каких-то уникальных операциях в интересах безопасности страны, которые никак невозможно раскрыть. Но все же целая треть итогов президентской работы с указами оказывается не видной обществу.

По мнению экспертов, главной проблемой наградной системы может быть то, что ордена сведены до уровня подарков ко дню рождения: бывает, они вручаются не за конкретные заслуги, а к юбилеям. Это хорошо видно на примерахВалентины Матвиенко, министра иностранных дел Сергея Лаврова или артиста Льва Лещенко.