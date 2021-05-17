Израильская правозащитная организация «Бецелем», занимающаяся сбором информации о нарушениях прав человека на оккупированных и аннексированных палестинских территориях, призвала международное сообщество к противодействию бесчинствам Тель-Авива в секторе Газа.

В «Бецелем» охарактеризовали действия Израиля как «военные преступления» и заявили, что международное сообщество должно повлиять на его власти с тем, чтобы они пересмотрел свои подходы во избежание новых жертв среди мирного населения.

Помимо рекордного с 2014 года количества смертей и разрушений, в секторе Газа серьезно повреждена инфраструктура, в том числе сети водо- и электроснабжения.

В сообщении также подчеркивается, что регион страдал от гуманитарного кризиса еще до последних атак. Единственная тому причина – израильская блокада.

Ранее «Бецелем» представил доклад, в котором утверждается, что в Израиле не действуют провозглашаемые принципы демократии и права, а существующий режим – это не что иное, как апартеид.

Другая влиятельная правозащитная организация – Amnesty International – выразила обеспокоенность ростом числа жертв в секторе Газа, также назвав нападения Израиля «военным преступлением».

«Мы глубоко озабочены ростом числа погибших в Газе. Международный уголовный суд должен обязательно расследовать нападение Израиля на лагерь для беженцев «Аль-Шати» 15 мая, в результате которого погибли две женщины и восемь детей», – говорится в заявлении международной правозащитной организации.

В ночь на 17 мая сектор Газы вновь подвергся обстрелу. ВВС Израиля нанесли удары по домам и посевным площадям в городах Рафах и Хан Юнус на юге сектора Газа.

Под удары попали позиции сил палестинского сопротивления, жилые кварталы и инфраструктурные объекты. В ряде районов прекращена подача электричества, повреждены канализационные и водопроводные трубопроводы.

Представители «Бригад Иззадина аль-Кассама» (боевое крыло палестинского движения ХАМАС) сообщили, что в ответ на обстрел жилых районов по городам Беэр-Шева и Ашкелон и ряду населенных пунктов Израиля нанесены ракетные удары.

С 10 мая в результате атак Израиля на сектор Газа в общей сложности погибли 197 человек, в том числе 58 детей и 34 женщины. 1235 человек ранены, полностью разрушены или пришли в непригодное состояние десятки жилых зданий.