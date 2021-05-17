В Узбекистане изготовили самую большую в мире рукописную страницу священного Корана, сообщает Anadolu.

Директор местного Центра исламской культуры Шоазим Мунавваров рассказал, что в качестве прототипа была использована страница рукописной копии Корана, созданной в XIV веке Байсункаром Мирзой для Шахруха Мирзы, третьего правителя империи Тимуридов.

По его словам, произведение узбекского каллиграфа Неджмиддина Файязи, который работал над ним в течение шести месяцев, является самым большим по размеру во всем мире. В ближайшее время будет подана заявка на включение шедевра в Книгу рекордов Гиннесса.

Мунавваров также добавил, что бумага для подготовки страницы, обработанной золотой водой из Узбекистана, была привезена из Японии, а краски – из Турции.

В 2019 году малазийская газета Berita Harian опубликовала материал, посвященный древнейшей рукописи священной книги мусульман, известной как «Коран Усмана» или Самаркандский куфический Коран. Уникальный артефакт хранится в медресе Муйи Муборак, входящего в комплекс Хазрати Имам в Ташкенте.