Армянские оккупанты уничтожили 64 мечети на территории Азербайджана, такие данные привел председатель Управления мусульман Кавказа (УМК) Аллахшукюр Пашазаде. Он отметил, что это преступление не только в отношении целого народа, но и религии как таковой и ее памятников.

Пашазаде привел примеры использования на оккупированных территориях Азербайджана некоторых мечетей в качестве хлевов для скота.

Вместе с тем, по его словам, сегодня Ереван, спекулируя религией, пытается «получить помощь от других стран», поэтому необходимо «продолжить борьбу с армянскими фальсификациями».

Как сообщает Trend.Az, глава УМК заверил, что религиозные объекты на всех освобожденных территориях будут восстановлены, о чем ранее говорил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Напомним, в апреле с. г. Алиев также поручил расследовать инцидент со сносом мечети XVIII века в селе Юсифбейли Губадлинского района, которая находилась в полуразрушенном состоянии и во время оккупации использовалась в качестве места для содержания животных, в том числе свиней.

Мечеть, зарегистрированная в 2001 году как памятник архитектуры местного значения, находилась в непосредственной близости от строящейся четырехполосной автодороги Худаферин-Губадлы-Лачин. Межведомственный центр и соответствующие государственные органы не были проинформированы о назначении постройки, и ее снос производился без соответствующих уточнений.