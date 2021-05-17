Трагедией закончился праздник в синагоге на оккупированных территориях

Трибуны синагоги обрушились в незаконном поселении на оккупированных Израилем палестинских территориях Западного берега Иордана. 2 человека, в том числе один ребенок, погибли. Всего в больницы доставили 219 раненых, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. За последний месяц это уже второе ЧП на иудейском религиозном мероприятии. 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.