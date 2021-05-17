ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Трагедией закончился праздник в синагоге на оккупированных территориях
Трибуны синагоги обрушились в незаконном поселении на оккупированных Израилем палестинских территориях Западного берега Иордана. 2 человека, в том числе один ребенок, погибли. Всего в больницы доставили 219 раненых, 15 из них находятся в тяжелом состоянии. За последний месяц это уже второе ЧП на иудейском религиозном мероприятии. 30 апреля при обрушении трибун на празднике Лаг ба-Омер на горе Мерон погибли 44 человека, пострадали более 150.
53пкуамвс / Others
17 мая 2021 г.
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us